Rehabilitación de Linea 3 del Metro iniciará en 2027 con inversión superior a 40 mil mdp

La rehabilitación de la Línea 3 se realizará por tramos, durante noches y fines de semana, con el objetivo de reducir las afectaciones para los usuarios.

La rehabilitación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro requerirá una inversión superior a 40 mil millones de pesos y comenzará a inicios de 2027, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Para financiar el proyecto, el Gobierno de la Ciudad de México solicitará al Congreso de la Ciudad de México la autorización de un esquema de coinversión con la iniciativa privada, que permitirá ejecutar las obras sin incrementar la tarifa del Metro.

No habrá cierres en L3 durante 2026

Trabajos serán hasta 2027, los fines de semana

La mandataria aseguró que durante este año no habrá cierres de estaciones ni suspensión del servicio en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad y es una de las de mayor afluencia de la red.

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El Gobierno capitalino prevé renovar vías, sistemas ferroviarios y estaciones de la Línea 3, además de incorporar 45 trenes nuevos sin aumentar la tarifa del Metro. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

“Quiero ser enfática: este año ninguna estación de la Línea 3 cerrará ni el servicio se va a interrumpir. Todas las obras que se realizarán en esta etapa, después de la licitación, se harán sin cerrar ninguna estación”, afirmó.

La jefa de Gobierno explicó que los trabajos previstos para 2027 se realizarán durante las noches, fines de semana y por tramos para reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios.

“Lo que estamos diseñando es que tenga la menor afectación posible a la población”, señaló.

Explicó que durante el resto de 2026 se realizarán los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la fabricación de materiales y equipos necesarios para la obra.

La rehabilitación de la Línea 3 se realizará por tramos, durante noches y fines de semana, con el objetivo de reducir las afectaciones para los usuarios. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

Esto harán en la Línea 3 del Metro CDMX

El proyecto contempla la sustitución integral de las vías, los sistemas de frenado, control y telecomunicaciones, las instalaciones eléctricas y la incorporación de 45 trenes nuevos, ya que los actuales fueron fabricados hace más de 40 años y han recorrido más de tres millones de kilómetros de servicio.

Clara Brugada señaló que también se atenderán los hundimientos diferenciales y otros problemas geológicos que afectan la línea, con el objetivo de garantizar una mayor vida útil de la nueva infraestructura.

Además, dijo que las estaciones serán adaptadas para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual, motriz y cognitiva.

Finalmente, Clara Brugada recordó que su administración tiene como meta rehabilitar las 12 líneas del Metro de manera gradual.

💬 El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó el proyecto para renovar por completo la Línea 3 del Metro, una ruta crucial que conecta a la ciudad con el Estado de México. 🫱🏼‍🫲🏽



​🚈 Con más tecnología, trenes de última generación… pic.twitter.com/K4Pi0pNVzS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 14, 2026

“Una vez concluida la renovación de la Línea 1 y de la Línea 2, arrancamos la transformación integral de la Línea 3 del Metro. Desde que entramos a gobernar dije: ‘vamos a renovar una a una las líneas del Metro’“, expresó.

Proyecto requerirá aval del Congreso

Respecto al financiamiento, el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Boton Falcón, indicó que el proyecto será enviado al Congreso capitalino para obtener la autorización correspondiente.

“Esta obra tendrá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos. En su momento se tendrá que pedir autorización al Congreso de la Ciudad de México y se llevarán a cabo todos los trámites para ello“, dijo.

El secretario detalló que este martes serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos del proyecto y que el fallo de la licitación está previsto para el 14 de septiembre.

Durante el anuncio, autoridades también entregaron la rehabilitación de la estación Universidad, que incorporó mejoras de accesibilidad, iluminación y un nuevo mural. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

Entre los criterios que deberán cumplir las empresas participantes destacan minimizar las afectaciones a los usuarios, mejorar la experiencia de viaje, incrementar la capacidad de transporte y fortalecer las condiciones de seguridad.

Durante 2026, después del fallo de la licitación, se fabricarán equipos de vía, rieles, balasto y demás materiales, además de iniciar la rehabilitación de escaleras eléctricas, elevadores y cuartos de sistemas.

Para 2027 está previsto comenzar la sustitución de las vías, implementar un sistema de telecomunicaciones tipo CBTC, incorporar los 45 nuevos trenes y renovar los sistemas ferroviarios y las estaciones.

Entregan estación Universidad

Durante el evento también fue entregada la rehabilitación de la estación Universidad, inaugurada en 1983.

Durante el anuncio, autoridades también entregaron la rehabilitación de la estación Universidad, que incorporó mejoras de accesibilidad, iluminación y un nuevo mural. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

Los trabajos incluyeron la renovación de 2 mil 100 metros cuadrados de recubrimientos, 6 mil metros cuadrados de techumbre, 4 mil metros cuadrados de plafones, pintura en 8 mil metros cuadrados de estructura metálica, sustitución de 4 mil metros cuadrados de mármol, renovación de 600 metros de nariz de andén e instalación de mil 500 luminarias LED.

También fueron colocadas nuevas puertas de acceso, se retiró comercio semifijo y baños irregulares, se reordenó la actividad comercial y se inauguró un mural de 500 metros cuadrados del artista Jorge Rosano Gamboa, inspirado en la historia geológica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

La estación incorpora además frases históricas relacionadas con la UNAM y una infografía titulada “Viajero: Has llegado a la región más transparente”, que explica los elementos del mural, entre ellos la representación del cometa Halley.

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