Línea 3 del Metro CDMX: ¿Cuáles serán los horarios durante la remodelación?

En la imagen, algunas estaciones de la Línea 3 del Metro de CDMX.

Luego de la conclusión de la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las autoridades capitalinas ya se preparan para iniciar los trabajos de modernización en la Línea 3, una de las más utilizadas de la Ciudad de México, que corre de Universidad a Indios Verdes.

El anuncio ha generado inquietud entre los usuarios, quienes temen que se repitan los retrasos y afectaciones que se vivieron durante las obras de la Línea 1.

La Línea 3 conecta el sur y el norte de la capital y es utilizada diariamente por cientos de miles de personas. Ante este escenario, las autoridades han comenzado a delinear cómo se llevarán a cabo las obras y, sobre todo, cómo se ajustarán los horarios del servicio durante la remodelación.

Usuarios del Metro de la Línea 3 ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

¿Cuáles serán los horarios con la remodelación?

Tras el anuncio de los trabajos de modernización, se planteó la posibilidad de que la mayor parte de las obras se realicen en horario nocturno. El objetivo es reducir las afectaciones durante las horas de mayor demanda, es decir, por la mañana y la tarde, cuando la Línea 3 registra su mayor afluencia de usuarios.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, este esquema implicaría que los ajustes más significativos se concentren en los horarios nocturnos. En ese periodo, el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sería clave para garantizar la movilidad de quienes utilizan el Metro por la noche, evitando así el cierre total del servicio durante el día.

De ser así los horarios de la línea seguirían de forma normal, o bien con afectaciones breves solamente en el horario más nocturno, sin embargo, debes tomar en cuenta que aún falta tiempo para que varias estaciones a la vez se encuentren en obras.

Pasajeros de la Línea 3 ı Foto: Cuartoscuro

