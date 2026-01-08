Línea 3 del Metro CDMX: ¿cuándo inicia las obras de remodelación?

Luego de la remodelación de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se tiene previsto que pronto inicien los trabajos en la línea 3 que corre desde Universidad a Indios Verdes.

Sin embargo, los cientos de usuarios que diariamente usan la línea que conecta el sur con el norte de la Ciudad de México han mostrado su amplia preocupación por el caos que se podría generar.

Y es que cabe recordar que, los trabajos de la línea 1 resultaron ‘más tardados’ de lo que se tenía previsto, situación que afectó de miles de usuarios debido a los retrasos a pesar del uso del transporte de apoyo RTP.

Estación Indios Verdes, terminal de la línea 3 ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inician las obras de la línea 3 del Metro?

Para reducir el impacto en la ciudadanía, las autoridades prevén comenzar los trabajos en los garajes, talleres y estacionamientos de la terminal Universidad de la Línea 3. Esta etapa inicial busca atender áreas operativas antes de avanzar hacia intervenciones más amplias.

De acuerdo con lo informado, la rehabilitación del resto de la Línea 3 se llevará a cabo después del Mundial de 2026 y contempla una inversión de 41 mil 79 millones de pesos, destinada a corregir las principales deficiencias de la ruta.

Clara Brugada señaló que las obras en la terminal Universidad se pondrán en marcha lo antes posible. Aunque no precisó una fecha exacta, estimó que los trabajos comenzarán entre finales de enero y principios de febrero, con la meta de concluirlos antes del arranque del Mundial, previsto para el 11 de junio de 2026.

La modernización integral de toda la Línea 3 está programada para iniciar a finales de julio. No obstante, las autoridades analizan esquemas que permitan desarrollar las obras sin generar afectaciones significativas en la movilidad de las personas.

En la imagen, algunas estaciones de la Línea 3 del Metro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

