Conmemoran el Día Nacional de las Abejas con billete de la Lotería Nacional

La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó la relevancia del billete conmemorativo dedicado a los polinizadores.

Familias de meliponicultoras mayas en Maní, Yucatán, recibieron apoyo para fortalecer la crianza de abejas nativas sin aguijón. La Lotería Nacional conmemora el Día Nacional de las Abejas con un billete especial, destacando la importancia de polinizadores y la labor ancestral de las comunidades, impulsando su economía y tradición.

Las abejas son esenciales para los ecosistemas y la agricultura mexicana. El Sorteo Superior No. 2895 de Lotería Nacional, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos y una bolsa repartible de 51 millones, celebra esta labor y reconoce a los apicultores del país.

Desde Maní, la Secretaría de Agricultura (SADER), el gobierno estatal y Lotería Nacional entregaron 17 kits de extracción y 500 apoyos individuales a meliponicultoras. La titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, reconoció a estas comunidades como “guardianes fundamentales del medio ambiente y la agricultura”, por transmitir saberes ancestrales y fortalecer la economía de las mujeres.

Desde Yucatán, con el Gobernador @huachodiazmena; la Secretaria @columbalopezg de @Agricultura_mex; Fredi Evaristo Interian, Presidente Municipal de #Maní; Adrian Flores, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de @bienestarmx; Cesar Antonio Abarca, Director… pic.twitter.com/hOeZnAGrzV — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) August 17, 2026

El gobernador Joaquín Díaz Mena enfatizó el trabajo para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona. Este reconocimiento oficial de origen y valor cultural abrirá puertas a mercados nacionales e internacionales en segmentos gourmet y de salud, respaldado por acciones de inocuidad.

El municipio de Maní, en el estado de Yucatán, fue sede de la entrega de equipos especializados para la meliponicultura. ı Foto: Especial.

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, afirmó que el billete conmemorativo “reconoce su enorme importancia ambiental, social y económica, y también a quienes trabajan para protegerlas”. Mencionó que el gobierno promueve que la riqueza se traduzca en bienestar compartido.

México es hogar de al menos 46 especies de abejas nativas. La Melipona beecheii es emblemática por su valor biocultural para los mayas, quienes la han resguardado por siglos para obtener una miel con propiedades medicinales únicas.

El Sorteo Superior No. 2895 se realizará el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas. Dos millones 400 mil cachitos distribuidos a nivel nacional llevarán el mensaje de la importancia de las abejas y visibilizarán el trabajo de quienes preservan estos saberes.

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JVR