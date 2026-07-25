Suspenden a juez por anomalías en el caso Wallace

Carlos Alberto Rico Mondragón es el 2.o juez de elección popular en la CDMX en ser suspendido en los últimos 3 meses por irregularidades en sus resoluciones.

LA COMISIÓN de Receso del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente al juez Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Carlos Alberto Rico Mondragón, mientras se investiga su posible actuación irregular en la atención de solicitudes médicas presentadas por Brenda Quevedo Cruz, procesada desde hace 19 años por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.

La suspensión fue decretada como medida cautelar, luego de que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas encontrara “indicios de una posible actuación irregular” en las primeras diligencias y solicitara la separación temporal, decisión que fue aprobada por la Comisión de Receso.

El Tip: El caso Wallace ha estado rodeado de cuestionamientos sobre la legalidad de las indagatorias y la obtención de pruebas bajo tortura y tratos crueles e inhumanos.

El caso cobró relevancia después de que, en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el 16 de julio, un reportero denunciara que el juez no había autorizado que Quevedo Cruz, quien cumple prisión domiciliaria con brazalete electrónico, fuera atendida en una clínica privada pese a presentar una fuerte hemorragia atribuida a posibles miomas.

De acuerdo con la denuncia, las defensoras de Brenda Quevedo tampoco habían logrado obtener una audiencia para solicitar un cambio en la medida cautelar.

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El juez únicamente autorizó que una ambulancia la trasladara y ordenó que fuera atendida en un hospital general del sector público, al considerar que no era necesario permitir su salida para realizarle estudios en una institución privada. Sin embargo, la atención especializada habría sido programada hasta marzo de 2027.

Ante estos hechos, la Comisión de Receso instruyó al Órgano de Investigación realizar “con carácter urgente e inmediato” las diligencias necesarias para determinar si el personal del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal incurrió en alguna irregularidad y, en su caso, solicitar las medidas correspondientes.