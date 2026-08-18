¿Quién es Nadia Beller, la abogada víctima de un ataque armado en Santa Cruz, Bolivia?

La abogada y activista Nadia Beller fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en un hotel de Bolivia, y este 18 de agosto habló sobre este fatídico acontecimiento mientras se encuentra en recuperación en un hospital.

Nadia Beller recibió al menos cuatro disparos con arma de fuego en los brazos, pecho y costilla cuando se encontraba en la zona de Canal Isuto hosperada en un hotel, y este martes brindó detalles de los hechos.

Durante una transmisión en vivo de Red América Televisión, la abogada aseguró que intentaron silenciarla, por lo que dijo “hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano, van a querer terminar lo que intentaron hacer”.

Beller compartió que los impactos que recibió no afectaron en sus órganos vitales, por lo que pese a que se encuentra internada y en recuperación, todo parece indicar que se encuentra bien y estable.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz, Bolivia.



Acusa del intento de asesinato a su expareja Fernando Cerimedo, quien se halla detenido. pic.twitter.com/5AZTKLDjvs — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) August 18, 2026

En dicha transmisión en vivo, Nadia Beller apunta que cuando comenzó su relación sentimental con Fernando Cerimedo fue testigo “de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz”.

“Por favor, pido la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer y su familia hacen los más grandes negociados con los brokers y los seguros de las empresas del Estado... Tengo pruebas de muchos de los extremos” aseguró Beller.

¿Quién es Nadia Beller?

Nadia Shirley Beller Delgadillo es una activista y abogada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; quien estudió en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, y actualmente tiene 33 años de edad.

En 2019 Beller Delgadillo fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS), y aparecía junto al expresidente Evo Morales, Adiana Salvatierra y otros militantes y legisladores durante las campañas.

Nadia Beller Delgadillo brindó apoyo a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari durante las protestas que realizaron en 2019 para poder acercarse a los sectores afines a Evo Morales, de acuerdo con una publicación de Camacho.

Nadia Shirley Beller Delgadillo ı Foto: Especial

Beller Delgadillo figuró entre la lista de los 131 testigos convocados a declarar por la acusación penal en contra de ocho personas por el “Caso Golpe I”; que derivó en la renuncia de Evo Morales, por delitos como terrorismo, conspiración y seducción de tropas.

Por medio de una publicación en redes sociales, Nadia Beller compartió capturas de pantalla de conversaciones que sostuvo con Fernando Cerimedo: “Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el gobierno tapó. Saquen captura porque él tiene bots que tumban páginas”

Publicación de Nadia Beller ı Foto: Captura de pantalla

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