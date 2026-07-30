Exmandatario de Bolivia tiene una orden de captura

EL EXPRESIDENTE Evo morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde permanece resguardado por sus seguidores.

LA FISCALÍA de Bolivia ordenó ayer la captura del expresidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como de atentado contra el transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra servicios públicos.

La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada por una persona cercana al exmandatario. La investigación señala a Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que se extendieron durante siete semanas, entre mayo y junio, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Tip: Según Evo Morales, el gobierno busca responsabilizarlo de las movilizaciones para ocultar el verdadero drama que vive el país: una profunda crisis económica y social.

Las movilizaciones, impulsadas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines al exmandatario, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Las autoridades reportaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por no recibir atención médica oportuna debido al cierre de las vías, además de pérdidas económicas superiores a tres mil millones de dólares.

La denuncia fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva por otra investigación relacionada con estos hechos.

13 años duró en el poder Evo Morales

Evo Morales rechaza las acusaciones y sostiene que las movilizaciones buscaban que el gobierno atendiera las demandas de los sectores inconformes. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el presidente tenía sólo dos opciones: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio para poner fin a los bloqueos y ordenó el despliegue militar para restablecer la circulación.