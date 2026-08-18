Se registra nuevo sismo en La Guaira, Venezuela, informa la presidenta; no se conocen daños

Una bandera venezolana, en medio de labores de búsqueda entre los escombros que dejó el terremoto, en La Guaira.

Un sismo de magnitud superior a 4 se registró este martes en La Guaira, Venezuela, uno de los estados más afectados por los terremotos magnitud 7.5 y 7.2 que azotaron al país sudamericano a finales de junio, informó la presidente encargada Delcy Rodríguez.

No obstante, la mandataria destacó que no se registran daños por estos movimientos telúricos, que ocurrieron mientras siguen los trabajos para atender a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Labores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetia, Venezuela; al fondo, un póster con el rostro de Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

A través de sus redes sociales, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se registró el movimiento telúrico durante la madrugada de este martes, alrededor de las 01:00 horas de este lunes (horario del centro de México).

Destacó que, tan pronto se tuvo conocimiento, los equipos de emergencia iniciaron recorridos y monitoreos para evaluar posibles riesgos. No obstante, destacó que, inicialmente, no se contó con reportes de “afectaciones de ningún tipo”.

Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 18, 2026

“Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente”, escribió Rodríguez Gómez.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”, abundó la presidenta encargada.

Labores de búsqueda entre escombros en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

La Guaira fue el estado venezolano más afectado por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio y que dejó al menos seis mil muertos en ésta y otras regiones.

Más de seis mil 400 muertos y más de seis mil 400 rescatados: cifras del terremoto en Venezuela

En tanto, el hermano de la presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela en junio ascendió a seis mil 438.

A través de una publicación en sus redes sociales, Rodríguez Gómez publicó una infografía con las cifras actualizadas de las afectaciones por el desastre natural.

Ahí, además de presentar las cifras actualizadas de muertes, destacó que un número casi igual de personas, seis mil 462, han sido rescatadas.

Mientras que 86 mil 358 personas han sido atendidas en hospitales y 355 viviendas han sido entregadas.

Otras 59 mil 109 viviendas han sido evaluadas, de las cuales 34 mil 680 han sido calificadas como habitables; 13 mil 733, restringidas y 10 mil 696, de alto riesgo.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am