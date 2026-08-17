Murieron 2 mexicanos por terremoto 7.4 en Colombia, informa Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de dos mexicanos tras el sismo de magnitud 7.4 en Colombia.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de dos mexicanos tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, y aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con sus familiares para brindarles apoyo.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la situación de los mexicanos que se encontraban en Colombia y si la Embajada de México había recibido solicitudes de auxilio tras el terremoto.

Equipos de emergencia participan en las tareas de búsqueda y rescate entre estructuras colapsadas en Cali. ı Foto: Reuters

“Sí, y hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron”, informó Sheinbaum.

La presidenta explicó que la Cancillería mantiene comunicación con las familias de las víctimas y que incluso algunos de sus integrantes se trasladaron a Colombia, por lo que el Gobierno mexicano les está proporcionando acompañamiento.

“Las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, señaló.

Sigue envío de ayuda humanitaria mexicana a Colombia

Sheinbaum también informó que México continúa apoyando a Colombia mediante el envío de ayuda humanitaria, particularmente despensas y medicamentos solicitados por las autoridades de ese país.

México había preparado un operativo con personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en labores de búsqueda y rescate; sin embargo, el Gobierno colombiano no autorizó el ingreso de esa brigada debido a requisitos adicionales de certificación.

Pese a ello, México mantiene el apoyo humanitario mediante el envío de insumos. Días atrás, el Gobierno mexicano informó sobre el envío de 58.5 toneladas de ayuda para atender la emergencia provocada por el terremoto.

Van 298 muertos por terremoto en Colombia

En tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó que recibió 298 cuerpos de personas fallecidas por el terremoto, de acuerdo con la más reciente actualización de cifras, al corte de este fin de semana.

Rescatistas trabajan sobre las ruinas de edificios afectados por el terremoto registrado en el occidente de Colombia. ı Foto: Reuters

A través de un informe publicado en sus canales oficiales, el Instituto informó que los cuerpos provinieron de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cuaca.

De estos, destacó que 288 fueron plenamente identificados, en tanto que otros 10 están pendientes por identificar.

Mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre natural dejó cuatro mil 187 heridos y 143 personas desaparecidas.

Consulta en https://t.co/Nf1clJVRTj los nombres de las víctimas identificadas y el listado de los desaparecidos. #DesaparecidosTerremotoColombia #TerremotoChocó pic.twitter.com/w1Tk3lA41K — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 16, 2026

Esta Unidad cuenta 289 personas muertas, 10 menos que el Instituto, lo cual coincide con la cifra de cuerpos identificados.

Las autoridades colombianas siguen con las labores de rescate, identificación y entrega a los familiares de las víctimas.

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