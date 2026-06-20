Bolivia declara estado de excepción tras 50 días de bloqueos

La policía interviene en los enfrentamientos entre los bloqueadores y los residentes, después de que el presidente declarara el estado de emergencia, en El Alto, Bolivia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró un estado de excepción en todo el país durante la madrugada del sábado, luego de más de 50 días de bloqueos y movilizaciones que han afectado el transporte, el suministro de productos básicos y la actividad económica nacional.

La medida permite la participación temporal de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar carreteras y recuperar la circulación, de acuerdo con el decreto anunciado por el Ejecutivo.

Una mujer camina en medio de un dispositivo de seguridad, en El Alto, Bolivia. ı Foto: Reuters

Paz afirmó que la decisión busca restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento, sin limitar las actividades cotidianas de la población.

El anuncio ocurrió horas después de que el gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical que aceptó levantar sus medidas de presión.

Sin embargo, grupos campesinos como la federación Túpac Katari y sectores vinculados al expresidente Evo Morales rechazaron el pacto y mantuvieron los bloqueos.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, da un mensaje tras haber llegado a acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). ı Foto: Reuters

Según reportes de Reuters y agencias internacionales, los cortes se concentran principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde permanecían alrededor de 40 puntos bloqueados.

Las autoridades señalaron que los cierres interrumpieron el traslado de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, además de dejar camiones cisterna varados en distintas regiones.

Elementos de seguridad se despliegan en calles y caminos de Bolivia después de la declaración del estado de excepción. ı Foto: Reuters

Tras la entrada en vigor de la medida, unidades policiales comenzaron a movilizarse hacia las principales rutas afectadas. En algunas zonas, habitantes recibieron a los agentes con banderas, mientras maquinaria retiraba piedras, troncos y otros obstáculos colocados sobre las carreteras.

El conflicto comenzó después de que el gobierno redujera subsidios a los combustibles en un intento por contener problemas fiscales y la escasez de divisas, según información difundida por medios internacionales.

Policía retira bloqueos en las carreteras de Bolivia. ı Foto: Reuters

Las protestas evolucionaron hacia demandas de aumento salarial, solución al desabasto y, posteriormente, la renuncia del mandatario.

El estado de excepción tendrá una vigencia de hasta 90 días, aunque el gobierno indicó que podría levantarse antes si terminan los bloqueos y las acciones consideradas violentas. La normativa también deberá ser notificada al Congreso boliviano, que cuenta con un plazo para pronunciarse sobre la medida.

Organizaciones de derechos humanos reportaron que las protestas han dejado al menos 17 personas fallecidas, principalmente por dificultades para acceder a atención médica debido a las interrupciones viales.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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