Aumenta a 22 el número de muertos tras accidente de avión militar en Bolivia

Restos del avión militar Hércules C-130 permanecen esparcidos tras el accidente registrado en las inmediaciones del aeropuerto de El Alto.

La cifra de víctimas mortales por el accidente de un avión militar ocurrido en Bolivia aumentó a 22 fallecidos y 30 heridos, luego de que autoridades sanitarias actualizaran el balance oficial tras el siniestro registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con agencias internacionales, la aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde del viernes durante maniobras de aproximación y aterrizaje.

Habitantes de El Alto siguen atentos la actividad aérea tras el siniestro del avión militar ocurrido en la zona. ı Foto: Reuters

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro menores de edad, según informó la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, quien indicó que aún continúan las labores de identificación de algunos cuerpos.

Al respecto, los servicios de emergencia trasladaron a los lesionados a diversos hospitales de la región, donde permanecen bajo atención médica.

Equipos de rescate y personal médico atienden a los heridos luego del siniestro aéreo que dejó decenas de víctimas en La Paz. ı Foto: Reuters

Autoridades sanitarias reportaron que uno de los pacientes, un niño con lesiones graves, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en unidad de cuidados intensivos. El operativo médico fue coordinado por policías, bomberos y brigadas del sistema público de salud.

Por otro lado, reportes de agencias internacionales señalan que la aeronave transportaba billetes destinados al Banco Central de Bolivia, lo que provocó que decenas de personas se acercaran al lugar tras el impacto para intentar recoger dinero disperso entre los restos.

Ambulancias trasladan lesionados a hospitales de la región tras el desplome del avión militar ocurrido durante la maniobra de aterrizaje. ı Foto: Reuters

Las fuerzas de seguridad utilizaron agentes químicos y chorros de agua para dispersar a la multitud y garantizar el acceso de ambulancias y rescatistas.

A propósito, autoridades denunciaron que algunas unidades médicas fueron agredidas mientras realizaban labores de rescate, situación que calificaron como un obstáculo para la atención de los heridos.

Elementos de seguridad acordonan la zona del accidente mientras continúan las labores de investigación y recuperación. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Salud exhortó a la población a mantenerse alejada de la zona y recordó que el dinero transportado perdió validez legal tras el accidente.

De esta forma, la Fuerza Aérea Boliviana anunció la creación de una Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, encargada de determinar las causas del siniestro. Según reportes preliminares citados por Reuters, el accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas, después de que el avión partiera desde Santa Cruz.

El impacto también provocó daños en vehículos particulares, minibuses y un tráiler ubicados en una avenida cercana, además del cierre temporal del aeropuerto, mientras continúan las investigaciones oficiales.

Con información de Reuters y Europa Press.

