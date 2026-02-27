Pobladores ignoran a víctimas y saquean dinero de avión militar que se estrelló en El Alto, Bolivia

Un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló este jueves en la ciudad de El Alto, en la zona metropolitana de La Paz, dejando varios muertos y heridos. La aeronave transportaba remesas de billetes del Banco Central de Bolivia, los cuales quedaron esparcidos tras el impacto, lo que derivó en actos de saqueo por parte de pobladores.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales, el accidente ocurrió cuando el avión realizaba maniobras en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Por causas aún bajo investigación, la aeronave perdió el control y terminó impactándose en una zona cercana a una vía transitada, lo que provocó víctimas tanto entre la tripulación como entre personas que se encontraban en tierra.

Tras el siniestro, imágenes difundidas en redes sociales mostraron billetes dispersos sobre el asfalto y entre los restos del fuselaje. En lugar de facilitar las labores de rescate, decenas de personas se aproximaron al sitio para recoger el dinero, ignorando la presencia de cuerpos y heridos.

#URGENTE

Cae avión militar cargado con dinero en El Alto, #Bolivia, tras intentar despegar del aeropuerto de La Paz.



▪️El accidente deja varios muertos y escenas de caos mientras pobladores intentan recoger los billetes entre los restos. El gobierno ordenó quemar los billetes pic.twitter.com/WDv5byjLhW — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) February 28, 2026

Algunos testigos señalaron que la situación generó momentos de tensión, mientras equipos de emergencia intentaban acordonar el área.

Asimismo, informarón que al menos 12 personas fueron detenidas por presuntamente sustraer parte del efectivo transportado.

Los detenidos enfrentan investigaciones por delitos vinculados al robo de recursos públicos en el contexto de una emergencia. Asimismo, se reportó que algunos uniformados resultaron lesionados al intentar contener a la multitud.

Elementos policiales y militares acudieron para asegurar la zona y restablecer el orden. Según versiones oficiales, parte del dinero transportado correspondía a billetes nuevos que aún no habían sido puestos en circulación, por lo que se evaluará el monto recuperado y las posibles responsabilidades penales por la sustracción de recursos públicos.

El aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones mientras peritos realizaban diligencias para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis preliminares se contemplan fallas mecánicas o errores durante la maniobra, aunque las autoridades subrayaron que será la investigación técnica la que establezca con precisión lo ocurrido.

El Gobierno de Bolivia expresó condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se brindará atención médica a los lesionados. Asimismo, hizo un llamado a la población a colaborar con la devolución del dinero sustraído y a permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL