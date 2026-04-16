Masacre escolar sacude Turquía por segundo día

Un estudiante de entre 14 y 16 años abrió fuego en una escuela secundaria en Kahramanmaras, que dejó al menos nueve muertos, ocho alumnos y un profesor, y 13 heridos, seis de ellos en estado crítico, informaron autoridades locales. El ataque, ocurrido ayer, marca el segundo tiroteo en centros educativos del país en apenas dos días.

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, aseguró que se trató de un acto individual y no de terrorismo. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agresor ingresó al plantel con cinco armas y siete cargadores, presuntamente propiedad de su padre, un expolicía que ya fue detenido.

El Tip: El alumno estaba en la octava clase, lo que normalmente corresponde a una edad de 14 años, pero la emisora Halk TV asegura que tenía alrededor de 16 años.

En tanto, el gobernador Mükerrem Ünlüer detalló que el atacante irrumpió en dos aulas con estudiantes de entre 10 y 11 años, disparando de manera indiscriminada. El agresor murió durante el tiroteo, aunque no se ha determinado si se suicidó o se disparó accidentalmente en medio del caos.

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Testigos señalaron que el alumno recargaba continuamente mientras avanzaba por los salones. Medios locales reportaron que el menor presentaba problemas psicológicos previamente, sin que se precisaran detalles.

2 tiroteos se han registrado en lo que va de la semana

Imágenes difundidas en medios turcos muestran ambulancias llegando al lugar, mientras estudiantes huían del edificio, algunos saltaron desde ventanas del segundo piso. Videos de cámaras de seguridad, aún no verificados, captaron el momento en que el atacante disparaba en pasillos.

El hecho ocurre un día después de otro tiroteo en Sanliurfa, donde un exalumno hirió a 16 personas antes de suicidarse.

El Ministerio de Justicia asignó fiscales para investigar el caso, mientras titulares de Interior, Educación y Salud se trasladan a la zona para coordinar la respuesta institucional ante uno de los episodios más graves en el país.