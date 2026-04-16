Trump dice otra vez que fin de guerra en Irán está cerca

Un músico de oud desplazado de los suburbios del sur de Beirut, el martes.

El gobierno de Donald Trump expresó ayer su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, mientras incrementa la presión económica y militar sobre Teherán en un contexto de creciente inestabilidad regional.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que las negociaciones, mediadas por Pakistán, continúan pese a no haber logrado avances concretos en la última ronda celebrada el fin de semana. “Nos sentimos optimistas respecto a las perspectivas de un acuerdo”, sostuvo, al tiempo que calificó los contactos como “productivos y en curso”. No obstante, reconoció que aún no hay una fecha confirmada para nuevas reuniones.

El dato: El Comando Central de EU informó que “las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima”.

Más temprano, Donald Trump, dijo a Fox Business que considera que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista emitida el miércoles. “Creo que está cerca de terminar. La veo muy cerca de terminar”, afirmó, también dijo que la economía se recuperará “plenamente” cuando termine el conflicto.

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PRESIÓN ECONÓMICA. La estrategia de Washington se endureció con advertencias de sanciones secundarias a los países que compren petróleo iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que las adquisiciones por parte de China podrían detenerse, en línea con el bloqueo marítimo que afecta a los buques vinculados a puertos iraníes. “Los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas”, declaró.

10 ataques diarios contra palestinos desde el 28 de febrero

MEDIACIÓN INTERNACIONAL. En respuesta, Irán elevó el tono. El general Alí Abdolahi advirtió que, si Washington mantiene el bloqueo, sus fuerzas impedirán cualquier tipo de comercio en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo. La amenaza apunta a un posible cierre más amplio de rutas marítimas estratégicas.

A su vez, el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, llegó a Teherán como intermediario clave. El canciller iraní, Abbas Araghchi, reiteró la disposición de su país al diálogo y subrayó: “Nuestro compromiso de promover la paz y la estabilidad en la región se mantiene firme”.

Pakistán se mantiene como el único canal de comunicación entre ambas partes, en un proceso donde se han intercambiado múltiples mensajes desde el fracaso de las conversaciones en Islamabad. Sin embargo, persisten diferencias centrales, en torno al programa nuclear.

Teherán reiteró que está dispuesto a negociar el nivel de enriquecimiento de uranio, pero rechaza renunciar a su programa nuclear, al considerarlo un derecho inalienable. Por su parte, Estados Unidos ha planteado la suspensión de estas actividades por al menos 20 años como condición para un acuerdo.

ONU denuncia ataques de Tel Aviv

Por Redacción

UN GRUPO de expertos de la ONU calificó como ilegal la ofensiva de Israel en Líbano y pidió suspender el envío de armas, en medio de bombardeos que dejaron ayer al menos 16 muertos, incluidos paramédicos.

Los especialistas señalaron que los ataques violan la Carta de la Organización y constituyen una destrucción deliberada de las perspectivas de paz. También denunciaron desplazamientos forzados, más de 1.2 millones de personas, y la destrucción de viviendas, acciones que consideran posibles crímenes de lesa humanidad.

La escalada comenzó tras ofensivas de Hezbolá en respuesta a la muerte del líder iraní Ali Jmenei, en un conflicto que ha dejado más de dos mil fallecidos.

El martes, la primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció la suspensión de un acuerdo de defensa con Israel. Israel también realizó disparos contra tropas italianas que prestan servicio en el Líbano.

Israel evalúa tregua en Líbano

› Redacción

EL GABINETE de seguridad de Israel analizó un posible alto al fuego en Líbano, en medio de una ofensiva que supera seis semanas contra Hezbolá y bajo presión de Estados Unidos para frenar las hostilidades.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que el ejército continúa con los ataques y está cerca de “conquistar” Bint Jbeil, bastión del grupo armado en el sur libanés. Indicó que, pese a las negociaciones, ordenó reforzar una zona de seguridad hasta el río Litani para impedir la presencia de combatientes.

Más tarde, el presidente de EU, Donald Trump, escribió: “Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes (de Israel y Líbano) hablaron, como 34 años. Sucederá mañana”.

Antes, el mandatario republicano señaló que la guerra con Irán podría concluir pronto y urgió a reducir ataques en Líbano, aunque su administración no ha exigido formalmente un cese al fuego. Washington organizó conversaciones inéditas entre representantes israelíes y libaneses tras más de cuatro décadas sin diálogo directo.

Mientras continúan los bombardeos en el sur y ataques con cohetes, el ejército israelí reiteró órdenes de evacuación. Autoridades locales reportaron nuevas víctimas, incluyendo civiles y personal de emergencia.

Desde Hezbolá, el legislador Hassan Fadlallah criticó al gobierno libanés por dialogar con Israel, con la advertencia que esas acciones profundizan la división interna. En tanto, el futuro de una tregua sigue condicionado al desarrollo de las negociaciones regionales y a la evolución del conflicto con Irán.