Accidente de avión militar deja al menos 15 muertos y 30 heridos en El Alto, Bolivia.

El Departamento de Bomberos de Bolivia informó que al menos 15 personas murieron y otras 30 más resultaron heridas, tras un accidente de un avión militar registrado en El Alto.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave, pertenecía a la Fuerza Aérea de Bolivia, se salió de la pista de aterrizaje, provocando miles de daños.

El accidente ocurrió sobre una avenida en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), institución que determinó que el incidente fue producto de un despiste tras tocar tierra.

Inician la investigación del accidente aéreo en Bolivia

Entre las primeras indagatorias, se reveló que el avión procedía de la ciudad de Santa Cruz. Además, las autoridades locales y militares comenzaron una investigación para determinar las causas de este siniestro que marcó la vida de los bolivianos.

En fotografías que circularon en redes sociales se pudo ver el nivel de devastación que generó el accidente del avión militar en el aeropuerto de El Alto.

Además, los elementos de seguridad de la zona brindaron atención a las personas heridas para salvaguardar su integridad física. Videos dieron cuenta de la labor que realizaron los uniformados para trasladar a las personas que presentaron heridas.

Hasta el momento, no se ha actualizado la cifra de personas fallecidas en este despiste. Pero el número de personas muertas podrías ir en aumento, debido a que el saldo presentado es preliminar.

