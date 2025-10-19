¿Quién es Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia?

Este domingo Rodrigo Paz fue quien resultó presidente electo de Bolivia, esto con más del 50 por ciento de los votos, logrando que el partido Movimiento a Socialismo (MAS) dejara la presidencia luego de dos décadas en las que gobernaron dicho país.

Rodrigo Paz Pereira nació en 1967, y es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, y también es sobrino del expresidente Víctor Paz Estenssoro.

El político hispano-boliviano, quien forma parte del patido de derecha Partido Demócrata Cristiano (PDC), se desepeñó como senador nacional de Bolivia en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia desde 2020 hasta este 2025, y previamente fue alcalde de Tarija desde 2015 hasta 2020.

El ahora expresidente de Bolivia, Lucho Arce, felicitó al ahora presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, en lo que calificó como “una histórica segunda vuelta electoral”, y también felicitó el trabajo que realizó el Tribunal Supremo Electoral por dar certidumbre a la población durante estas elecciones.

La carrera política de Rodrigo Paz Pereira

Rodrigo paz ganó las elecciones para ser alcalde de Tarija con el 55 por ciento de votos en representación de la agrupación política Unidos para Renovar (Unir), y mientras se encontró en este puesto tuvo algunos conflictos con miembros de dico partido político.

Debido a eso, en 2018 el vicepresidente de Bolivia, Álvaro Marcelo García Linera, lo invitó a formar parte del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), misma que rechazó. Posteriormente en 2020 quedó como senador por Tarija en representación de la comunidad ciudadana.

Recientemente Rodrigo Paz señaló al ahora expresidente Luis Alberto Arce Catacora y a Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, pues aseguró que ambos políticos estaban utilizando el desabasto de gasolina de dicho país con fines políticos.

Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia ı Foto: X: @Rodrigo_PazP

“Quiroga propone créditos que tardan meses en llegar. No es lógico. En nuestras gestiones logramos que ya se pueda obtener combustible con logística de Brasil, Paraguay y Argentina. No perdamos más tiempo.” escribió en su cuenta de X Paz Pereira, quien aseguró que su partido tenía la solución.

Asimismo, señalaba que durante las campañas sus opositores no deberían recurrir a la “agresión, desinformación o deslegitimar al opositor”, sino de propuestas para solucionar los problemas, así como para gestionar a Bolivia.

Durante su campaña política para la presidencia, Paz ofrecía propuestas en cuanto a minería, agricultura, turismo, hidrocarburos, litio, salud, educación, justicia, seguridad jurídica y gobernabilidad.

Respecto a la falta de combustible, Rodrigo Paz aseguró que a partir del 9 de noviembre este problema terminaría, pues contaban con “las herramientas necesarias” y un plan de trabajo real para resolver este problema que actualmente está aquejando a la población.