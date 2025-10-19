Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia con más del 50% de los votos

El conteo preliminar de votos en las elecciones presidenciales de Bolivia mostraba una ventaja del senador de centro Rodrigo Paz con 54,53% de apoyo respecto del exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, que registraba 45,47%.

Luego de 98% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral anticipó los primeros resultados en el inédito balotaje que marcará una nueva era política tras dos décadas de gobiernos izquierdistas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Agradecido con el pueblo boliviano... Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe”, dijo Edman Lara, candidato a vicepresidente en la fórmula electoral en la que acompaña a Paz, tras conocer los datos. “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia... es tiempo de hermanarnos, es tiempo de reconciliarnos. Se acabaron los colores políticos”, agregó Lara, un expolicía que se hizo famoso en las redes sociales denunciando casos de corrupción en las filas de la fuerza.

Paz, de 58 años, es hijo del expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993). Esta es la primera vez que el senador se postula a la presidencia luego de una carrera de 20 años en política como diputado, alcalde y gobernador de Tarija. Paz pudo captar el voto desencantado con el MAS y el apoyo de sectores moderados.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi 20 años de administración de MAS, de los izquierdistas Luis Arce —el presidente saliente— y Evo Morales, que concluye en medio de la peor crisis económica en 40 años y una fractura interna que ha llevado a ese partido a su peor derrota electoral en la primera vuelta del 17 de agosto.

Los comicios se celebraron en el marco de la escasez de combustible, la escalada del precio de los alimentos y la falta de empleo. Según diversos sondeos, para el 80% de los bolivianos la principal preocupación es la economía.

La jornada electoral transcurrió de forma tranquila y con los ciudadanos acudiendo en gran número a votar, dijo Davor Stier, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. Las autoridades desplegaron a 27.000 policías para apoyar y resguardar el orden público en las 35.000 mesas de sufragio.

El primero en votar fue Arce en La Paz. “Exhortamos a los dos candidatos a cuidar la democracia y respetar el resultado y al pueblo (lo) llamamos a que acuda a votar”, señaló el mandatario, quien fue abucheado tras depositar su voto.

