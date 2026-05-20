¿Quién es Eduardo David Ramos Carias, el falso cirujano tras la muerte de Yulixa Toloza?

El pasado 13 de mayo Yulixa Toloza desapareció luego de haberse sometido a un procedimiento estético en una clínica de belleza ubicada al sur de Colombia, autoridades revelaron que Beauty Láser M.L. no contaba con persmisos sanitarios.

El caso de Yulixa comenzó a inquietar a las personas, pues se revelaron videos en los que se la notaba en un estado crítico de salud después del procedimiento, y otro en el que la sacaban arrastrando fuera de la clínica para subirla a un vehículo.

Tras una larga búsqueda de la mujer de 52 años de edad, el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza fue localizado en una zona boscosa que se encontraba en medio de la carretera del municipio de Apulo.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue identificado luego de que se confirmara que las prendas de vestir, las heridas de la liposucción y la morfología coincidían con la descripción de la colombiana.

#EstáPasando 🚨

Las autoridades revelaron imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, este martes



Confirmaron que el cuerpo hallado en una carretera de #Apulo, #Cundinamarca corresponde al de Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida… pic.twitter.com/wo5B6l46z0 — TSM Noticias (@tsmnoticias) May 20, 2026

¿Quién es Eduardo David Ramos Carias?

Luego de que dos hombres de nacionalidad venezolana fueran detenidos por elementos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), autoridades continuaban buscando a tres de cinco personas señaladas por la desaparición de Yulixa Toloza.

Estas tres personas eran María Fernanda, la dueña de Beauty Láser; Edison José, el administrador de la cínica y pareja sentimental de María; y Eduardo David, el cirujano que le realizó el procedimiento estético a Toloza.

Fichas de INTERPOL ı Foto: Especial

La detención se realizó en la parroquia Quebrada de la Virgen del municipio Guanare, ubicado en Venezuela; por lo que se solicitó la extradición de los tres presuntos implicados con base en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

De acuerdo con la información que se conoce, Delgado Hernández y Torres Sarmiento eran buscados por varios delitos graves, como presunta Desaparición Forzada de Personas, Secuestro Simple, Omisión de Socorro, Encubrimiento por Favorecimiento y Destrucción de Material Probatorio.

De acuerdo con el Servicio de investigación Penal de la Policía Estado Portuguesa “Estos delitos guardan relación con un hecho ocurrido en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el pasado 13 de mayo de 2026, en el caso de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza.”

Sobre Ramos Carias, medios colombianos señalan que el hombre no contaba con una formación profesional como cirujano o en medicina, y que realmente es un barbero de profesión.

Autoridades venezolanaz detienen a Eduardo David Ramos Caria ı Foto: Especial

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