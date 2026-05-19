Yulixa Tolosa: Estos son todos los capturados del caso | VIDEO

Yulixa Toloza se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de mayo, esto ocurrió luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica ubicada al sur de Colombia.

Las autoridades señalaron que la clínica Beauty Láser M.L.; que se ubicaba en el barrio Venecia de la localidad de Tunjelito, no contaba con los permisos sanitarios necesarios, por lo que se encontraba operando de manera ilegal.

Videos que circulaban en redes sociales dejaban ver que Yulixa Toloza se encontraba en un estado de salud bastante deteriorado, e incluso en otro video dos hombres aparecen arrastrándola fuera de la clínica y la ingresan a un vehiculo.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Encuentran el vehículo del caso Yulixa Toloza

Luego de que los familiares y amigos de la mujer de 52 años de edad no lograran ubicarla dentro del establecimiento, las investigaciones para dar con el paradero de Yulixa comenzaron.

Se sabe que el vehículo al que fue ingresada luego de someterse al tratamiento estético fue localizado en el peaje Andes alrededor de las 01:50 horas, y posteriormente fue visto en el peaje El Roble de Gachancipá, pero después de ese registro no se contaba con más información.

Localizan vehículo presuntamente relacionado con el caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Elementos de la Policía Judicial de la Sijín de Cucutá encontraron el vehículo presuntamente relaionado con el caso de la desaparición de Yulixa Toloza, un Chevrolet Sonic de color gris con placas UCQ 340.

El vehículo fue localizado en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela, y al interior durante la inspección técnico-científica se localizaron “materiales probatorios” como huellas y cabello.

Localizan vehículo presuntamente relacionado con el caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Además, en el lugar donde se ubicó el auto que podría estar relacionado con el traslado de la colombiana se dio la captura de dos hombres, por lo que las investigaciones para conocer la ubicación de Toloza continúan.

Comunicado de la Policía Nacional de Colombia sobre el caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Detenidos del caso Yulixa Tolosa

De acuerdo con la información disponible en medios colombianos, las personas que se encuentran detenidas por su posible responsabilidad de la desaparición de Yulixa Tolosa son:

Jesún Hernández “N”, de origen venezolano: Río de María Fernanda “N”, quien es la mujer venezolana duea de Beauty Láser

Kelvis Sequera “N”, de origen venezolano: Hombre de 38 años de edad que presuntamente conducía el vehículo

Detenidos del caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Fabio Ojeda, señaló que en total se espera capturar al menos a cinco personas presuntamente involucradas por la desapación de Yulixa Toloza.

Se presume que quienes posiblemente podrían ser detenidos posteriormente son:

María Fernanda “N”; la dueña de la clínica Edinson “N”, administrador de la clínica y pareja sentimental de María El cirujano, Eduardo David “N”, quien presuntamente realizó el procedimiento a Toloza

#ExclusivaTRO🔴 | La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de dos personas en Cúcuta, señaladas de estar presuntamente involucradas en la desaparición de Yulixa Toloza, quien fue reportada como desaparecida tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá.



Según… pic.twitter.com/wiT72tqtIE — Canal TRO (@CanalTRO) May 19, 2026

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