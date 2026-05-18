La última llamada del caso Yulixa Toloza que se hizo después de su desaparición

El pasado 13 de mayo ocurrió un suceso que ha causado conmoción e indignación entre muchas personas de Colombia, pues la desaparición de Yulixa Toloza dejó ver un problema que ha generado preocupación desde hace tiempo.

Yulixa Toloza es una mujer colombiana de 52 años de edad que se realizó una liposucción en la clínica de belleza Beauty Láser M.L., la cual no contaba con los permisos sanitarios necesarios para operar, de acuerdo con la información que se conoce.

Por la mañana del 13 de mayo Yulixa Toloza acudió en compañía de una amiga a la clínica de belleza se encontraba ubicada al sur de Bogotá, Colombia, en el barrio Venecia de la localidad de Tunjelito.

Por la noche de ese mismo día, familiares y amigos de Yulixa acudieron a Beauty Láser M.L. para recogerla después del tratamiento estético al que se sometió; sin embargo, no la encontraron en el establecimiento.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

La última llamada del caso Yulixa Toloza

En redes sociales y medios colombianos circulan videos en los que se puede apreciar que Yulixa Toloza es arrastrada por dos hombres fuera de la clínica, y posteriormente fue ingresada a un vehículo.

Asimismo, en otro video se puede apreciar que Yulixa Toloza está severamente afectada después de someterse al procedimiento, pues se le ve bastante pálida y con dificultades para respirar.

Recientemente se dio a conocer que una de las personas responsables del centro de belleza; quien presuntamente es la pareja sentimental de la dueña de Beauty Láser M.L., realizó una llamada dos días después de la desaparición de Yulixa Toloza.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Edson afirmó que se encontraba en Venezuela y que “estaba bien”, lo que fue considerado por las autoridades como un posible intento para desviar la investigación.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

El vehículo en el que fue trasladada Yulixa Toloza fue identificado como un Chevrolet Sonic de color gris que pasó por el peaje Andes alrededor de las 01:50 horas, y más tarde fue captado en el peaje El Roble de Gachancipá.

Se presume que la Fiscalía cuenta con la declaración de cuatro personas que están directamente relacionadas con la clínica de belleza, pero estos presentan inconsistencias.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont informó que el lugar en donde se realizó el procedimiento estético operaba de manera ilegal, pues este “no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios, ni cuenta con concepto sanitario.”

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