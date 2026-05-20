Vehículo explota junto al Toro de Wall Street en Nueva York | VIDEO

Los hechos fueron reportados la mañana de este 20 de mayo.

Un vehículo se incendió repentinamente y luego explotó cerca de la estatua del Toro de Carga, en Wall Street, en Nueva York, en Estados Unidos, lo que generó una gran bola de fuego y una densa nube de humo negro que provocó momentos de caos en la zona financiera de la ciudad.

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, se respondió a los avisos del incendio del vehículo cerca de Broadway y Stone Street.

Vídeos del suceso fueron compartidos en redes sociales, los cuales muestran un vehículo estacionado en la calle antes de ser consumido por las llamas, mientras los transeúntes esperaban la llegada de los bomberos.

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Los equipos de emergencia se desplegaron en cuestión de minutos para atender el siniestro

A su llegada, los bomberos extinguieron el fuego y no se han reportado heridos.

La causa del incendio continúa bajo investigación.