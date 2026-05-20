Estados Unidos presenta cargos penales contra Raúl Castro, expresidente cubano

El gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales en contra del expresidente de Cuba, Raúl Catro, informó un alto funcionario de la administración de Donald Trump.

Esta medida representa una intensificación de la campaña de presión de Washington contra el Gobierno comunista de la isla caribeña.

La acusación se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado un cambio de régimen en Cuba, donde los comunistas de Castro han estado en el poder desde que su difunto hermano, Fidel, lideró la revolución en 1959.

“Estados Unidos no tolerará que un Estado díscolo albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense”, dijo Trump en un comunicado el miércoles.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo el lunes que la isla no representa una amenaza.

Acusado por incidente aéreo de 1996

Se espera que los cargos se basen en un incidente ocurrido en 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos, informó la semana pasada a Reuters un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

La Fiscalía Federal de Miami planea organizar un acto a partir de las 13.00 hora local (1700 GMT) para honrar a las víctimas del incidente. El Departamento de Justicia dijo el martes que realizaría un anuncio en relación con la ceremonia, pero no proporcionó detalles al respecto.

Estados Unidos ha impuesto de facto un bloqueo a Cuba al amenazar con sanciones a los países que le suministran combustible, lo que ha provocado apagones y ha exacerbado la peor crisis que atraviesa Cuba en décadas.

En un mensaje de video dirigido al pueblo cubano el miércoles por la mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyos padres fueron inmigrantes cubanos en Estados Unidos, ofreció forjar una nueva relación entre ambos países. Rubio dijo que Estados Unidos podría proporcionar 100 millones de dólares en ayuda y culpó a los líderes cubanos por la escasez de electricidad, alimentos y combustible.

Hablando en español, Rubio dijo que los alimentos y las medicinas debían ser distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones benéficas de confianza.

En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó a Rubio como “el vocero de intereses corruptos y revanchistas”, pero no descartó aceptar la ayuda.

“Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico y el cerco energético”, escribió Rodríguez en una publicación en X.

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LMCT