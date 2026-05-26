Defienden plan contra la injerencia extranjera

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, defendió su iniciativa de reforma constitucional para incorporar una nueva causal de nulidad electoral en casos de intervención extranjera en procesos democráticos mexicanos.

A través de un posicionamiento público, el legislador advirtió que las democracias contemporáneas enfrentan nuevas formas de presión externa que buscan influir en la voluntad popular mediante herramientas digitales, campañas negras y financiamientos opacos.

El Dato: La iniciativa plantea cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para reconocer la intervención extranjera como irregularidad grave.

“El neopolkismo contemporáneo opera de manera más sofisticada y silenciosa. Ahora se mueve en plataformas digitales, en campañas negras, en financiamientos opacos, en granjas de bots y en presiones internacionales diseñadas para moldear la percepción pública”, sostuvo.

Además, recordó el episodio histórico de la invasión estadounidense impulsada por el expresidente James K. Polk bajo la doctrina del Destino Manifiesto, la cual derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano durante el siglo XIX.

La propuesta busca reformar el artículo 41 constitucional para establecer que una elección podrá anularse cuando existan violaciones y determinantes derivadas de la intervención de gobiernos, organizaciones, empresas o personas extranjeras.

De acuerdo con el diputado, la iniciativa no pretende limitar la libertad de expresión ni el debate público, sino impedir que intereses externos alteren de manera ilegal la voluntad popular.

Además, sostuvo que la iniciativa desarrolla jurídicamente lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 constitucional, el cual señala que el pueblo de México no aceptará intervenciones extranjeras que vulneren la soberanía nacional.

Como parte de la argumentación, el legislador citó casos internacionales recientes como las elecciones anuladas en Ucrania en 2004 y en Rumania en 2024, donde tribunales detectaron presuntas injerencias vinculadas con Rusia.

También mencionó los casos de Bolivia en 2019 y Argentina en 2023, donde, dijo, declaraciones de actores internacionales generaron crisis políticas y afectaron la percepción ciudadana.

Monreal Ávila propuso, además, que el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desarrollen protocolos especializados para investigar y sancionar posibles actos de intervención extranjera.

También rechazó las críticas de sectores que consideran que la reforma podría utilizarse con fines políticos o para generar conflictos poselectorales. “No es una medida autoritaria. Quienes afirman eso o no han leído la iniciativa o distorsionan su contenido deliberadamente”, aseguró.

Más tarde, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT), afirmó que es positiva la iniciativa que se presentó en materia de injerencia extranjera en elecciones en México.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la Comisión Permanente que tiene lugar en el Senado de la República, el legislador petista advirtió que “sólo los que reciben financiamiento y apoyo del extranjero y piden que intervenga, pues son los que no están de acuerdo. Pero es parte de la lucha para garantizar nuestra soberanía”.

PAN ve “gato encerrado” en periodo extraordinario

| Por Elizabeth Hernández y Claudia Arellano |

ACCIÓN NACIONAL colocó las reformas electorales de Morena en el centro de su rechazo al periodo extraordinario del Congreso, al advertir que el paquete legislativo abre una ruta para judicializar comicios, modificar la elección del Poder Judicial (PJ) y crear filtros de candidaturas sin sanciones suficientes contra partidos que postulen perfiles ligados al crimen.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, afirmó que su bancada votará contra la reforma en materia de elección judicial. “Es importante entender que hay una enorme trampa y que es una reforma con gato encerrado”, declaró.

Advirtió que la propuesta modifica el proceso de selección de perfiles, porque los comités de evaluación ya no escogerían a 10 personas mejor calificadas para después sortear tres, sino a cuatro aspirantes para insacular dos.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, afirmó que su partido no respaldará las propuestas del oficialismo si Morena no incorpora los cambios planteados por la oposición. Sostuvo que la modificación sólo separa la elección judicial de 2027, pero mantiene la concurrencia en procesos posteriores.

Otra parte del debate se centró en la reforma que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. El dirigente albiazul cuestionó la falta de definición jurídica del término.

El Tip: el PAN destacó la propuesta para aplazar la judicial al 2028, hecho que calificó como señal de “fracaso” de la 4T.

Ricardo Anaya advirtió que el texto abre la puerta a invalidaciones por actos de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros. Mencionó que esa amplitud podría alcanzar a organismos internacionales, medios de comunicación o instituciones extranjeras si alguna autoridad considera que sus pronunciamientos afectan una contienda.

El diputado federal Federico Döring afirmó que la oposición respaldaría una discusión contra la intervención extranjera, siempre que se incluya la intervención criminal como causa de nulidad electoral.

En este contexto, el PAN en la Cámara de Diputados acusó a Morena y a sus aliados de impulsar un periodo extraordinario “a modo”, enfocado sólo en aprobar reformas que fortalecen al oficialismo.

El diputado albiazul Daniel Chimal señaló que el PAN propondrá incorporar tres temas prioritarios al periodo extraordinario: la nulidad de elecciones cuando exista intervención del narco; la pérdida de registro a partidos que postulen o mantengan nexos criminales; y la desaparición de poderes en Sinaloa.