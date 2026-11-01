Estos son los lujosos tenis con los que fue detenida Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont fue arrestada en Florida, Estados Unidos, luego de haber sido prófuga de la justicia mexicana desde 2021. Tras la difusión de las fotos de su detención, uno de los aspectos que llamó la atención de usuarios de redes sociales fue el par de tenis blancos que llevaba.

Ahora internautas se han dado a la tarea de buscar qué modelo calzaba y cuál es el precio que tienen; en La Razón te contamos.

¿Dónde se encuentra Inés Gómez Mont actualmente?

El 30 de octubre Inés Gómez Mont fue detenida por autoridades estadounidenses en Miami, Florida. La Fiscalía General de la República confirmó la noticia en redes sociales, donde también informó que la conductora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

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FGR confirma captura de Inés Gómez Mont en Miami, la acusa por presunta defraudación fiscal ı Foto: Redes sociales

Este fin de semana Inés “N” permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria que se encuentra en Pompano Beach, Florida, según el registro oficial de personas detenidas de la agencia estadounidense.

La ficha de detención, consultada este sábado 31 de octubre, tiene registrada a Inés Gómez Mont-Arena, con país de nacimiento es México y confirma que permanece bajo custodia del ICE. El centro de detención en el que se encuentra actualmente es el Broward Transitional Center, ubicado en 3900 de North Powerline Road.

Estos son los lujosos tenis con los que fue detenida Inés Gómez Mont, ¿cuánto cuestan y qué modelo son?

Los tenis que llevaba Inés Gómez Mont al momento de su detención en Miami son unos Stella McCartney for Adidas en color blanco. Tras difundirse la imagen, el modelo llamó la atención por su exclusividad y porque suele encontrarse agotado.

En plataformas de reventa especializadas como The RealReal, su precio ronda los 110 y 200 dólares, equivalentes a unos 3 mil 755 pesos mexicanos.

Stella McCartney x Adidas ı Foto: X @ericsalinas

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