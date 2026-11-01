Inés Gómez Mont ha acaparado titulares desde el viernes, cuando se confirmó que fue arrestada en Miami, Florida. Este sábado 31 de octubre, las redes sociales estallaron pues la conductora fue inspiración para un disfraz de Halloween.

Un joven recreó la imagen de la detención de Gómez Mont, con todo y esposas y policías. Las imágenes fueron sumamente comentadas y causaron burlas.

¿Dónde se encuentra detenida Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont fue detenida por autoridades estadounidenses en Miami, el viernes 30 de octubre. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto e informó que la presentadora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Según el sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), consultado el sábado, Gómez Mont permanece en el centro de detención Broward Transitional Center, en Florida.

Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del ICE en el Centro de Transición Broward, en Pompano Beach, Florida.



La exconductora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país por su probable participación en el delito de defraudación fiscal… pic.twitter.com/q4bMrKcx4d — VM Ornelas (@vicmanolete) October 31, 2026

¿Inés Gómez Mont reaparece en fiesta de Halloween? Recrean arresto de la conductora

Un usuario de X, antes Twitter, identificado como @oswaldomujica compartió con sus seguidores su disfraz de Halloween. El joven publicó varias fotografías suyas vestido con una falda azul, peluca de cabello largo, playera blanca y tenis, además de un par de pulseras y esposas en las muñecas.

Recrean arresto de Inés Gómez Mont en fiesta de Halloween ı Foto: X @oswaldomujica

Para complementar la recreación del arresto de la presentadora de televisión, posó con un policía a cada costado.

“I hate gay Halloween what do you mean you’re Inés Gómez Mont being arrested in Florida, after five years of being prófuga?”, escribió en la publicación, lo que podría traducirse como “Odio el Halloween gay, ¿qué quieres decir, eres Inés Gómez Mont arrestada en Florida, después de cinco años siendo prófuga?“.

I hate gay Halloween what do you mean you’re Inés Gómez Mont being arrested in Florida, after five years of being prófuga? pic.twitter.com/A10pmNr6NP — OM (@oswaldomujica) November 1, 2026

El peculiar disfraz se volvió viral y les sacó una carcajada a miles de personas. Algunos comentarios en la publicación fueron:

“Óyeme, preparar ese disfraz con un día de antelación es un logro”

“Amé el toque de los policías”

“Increíble, me encantó”

Además, circula en X un clip hecho con Inteligencia Artificial de una mujer vestida igual que Inés Gómez Mont cuando fue arrestada, mientras le da dulces a varios niños.

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