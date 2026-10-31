Canelo Álvarez vs Christian M’billi EN VIVO en México: Sigue el round por round de la pelea en Arabia Saudita

Saúl Álvarez se enfrenta HOY (31 de octubre) al franco-camerunés Christian M’billi por el campeonato mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. El Canelo buscará cortar una racha de cinco años sin nocaut y de festejar sus 21 años en el deporte con un nuevo título. La Razón de México te lleva el round por round del combate que se celebra en Riad, Arabia Saudita.

En 2021 el peleador nacido en Guadalajara subió tres veces al ensogado y terminó todos sus compromisos antes del límite. Su último KO fue el 6 de noviembre de 2021, cuando dejó tendido en la lona a Caleb Plant en el onceavo asalto para ganar el título mundial indiscutido de las 168 libras. Pero desde momento el Canelo suma ya ocho presentaciones llegando a las tarjetas de los jueces.

Esta racha sin nocaut es la más larga que el Canelo tiene en su carrera. El único antecedente es en 2008, cuando peleó ocho veces, ganando todas, pero encadenó cuatro victorias por Desición Unánime del 6 de junio al 24 de octubre. Desde entonces no sumaba más de tres reyertas al hilo sin finalizar a un contrincante.

Canelo llega a la arena en Arabia Saudita

En punto de las 13:36 horas, tiempo del centro de México, el boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez llegó a la arena en donde se realiza su combate ante Christian M’billi, quien también ya se encuentra en el inmueble para intentar retener su título mundial de las 168 libras.

“Me siento bien, estoy en gran forma de mi carrera, esperando retener el titulo mundial ante Canelo. Es una pelea más, veremos qué sucede”, comentó el camerunés.

Canelo is ready for his comeback 👀🔜



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David Picasso pierde ante Carl Jammes Martin

El boxeador filipino Carl Jammes Martin puso una de las mejores actuaciones de su carrera y venció al mexicano David Picasso en las tarjetas de los jueces. Martin consiguió una de las sorpresas de la noche, ya que El Rey David era el favorito para llevarse el triunfo.

La noche no empezó bien para los boxeadores de México, pues Bek Nurmaganbet noqueó de manera espectacular a Marcos Vázquez en la cartelera preliminar.

WONDER BOY WINS! 🇵🇭



Carl Jammes Martin BEATS David Picasso on points.



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KO OF THE YEAR!!! 🤯



Nurmaganbet BLASTS out Vazquez!



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Canelo quiere enfrentar a los mejores

“No creo en atajos. Voy directo a campeones, he sido campeón muchas veces y quiero ser campeón de nuevo y quiero enfrentar a los mejores, él es uno de ellos, por eso lo enfrento”, dijo en conferencia de prensa desde Arabia el Canelo. “Va a ser una noche especial”, sentenció.

Por el contrario, del 21 de julio de 2006 al 1 junio 2007 (menos de un año), hilo ocho triunfos seguidos antes del límite de tiempo, que en ese momento fueron para completar sus primeras 13 peleas profesionales y que es su récord de triunfos por cloroformo al hilo.

“Estoy listo para esta pelea, para impresionar al mundo. Tengo gran respeto por la carrera del Canelo, pero vengo por la victoria”, dijo Christian M’billi, de 31 años.

¿Por qué Mbilli es el campeón y Canelo el retador?

El Canelo tendrá su primera pelea de 2026 ante M’billi, luego que el 13 de septiembre de 2025 perdió los campeonatos mundiales de las 168 libras ante Crawford, quien subió de las 147 libras para medirse con el tapatío. El estadounidense se retiró poco después de vencer a Álvarez y dejó vacante los títulos CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermedio.

Con la salida de Crawford de los rankings, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una pelea entre Christian M’billi y Lester Martínez por el título interino. El pleito terminó en empate y M’billi retuvo la faja. Tiempo después el ente rector del deporte ascendió al francés como monarca regular y deberá hacer la defensa ante el Canelo, quien es el retador.

Al igual que el jalisciense, el galo llegará a la pelea del 31 de octubre con un año de inactividad, pues curiosamente M’billi se midió al guatemalteco Martínez en la misma velada donde el Canelo cayó ante Crawford.

Talento mexicano llena la cartelera Canelo vs Mbilli

La velada en Riad, capital de Arabia Saudita, tiene como temática México vs El Mundo, ya que está llena de talento azteca. Además del Canelo participarán púgiles tricolores como Jaime Munguía, Rafael Espinoza y David Picasso, quienes también atendieron a los medios.

“Estamos listo, fue un gran campamento con Eddy Reynoso. Vamos a hacer una gran pelea y verán mi mejor versión”, dijo Munguía. “Es un sueño estar aquí en Arabia. Estuvimos en España con Eddy, un campamento fuerte, verán lo que aprendí”, comentó el Divino Espinoza y por último, Picasso indicó: “Me siento contento y honrado de pertenecer al mejor equipo del mundo… Gracias a Eddy y Canelo por la oportunidad. Todo el equipo de mexicanos vamos a salir con la victoria”.

El neoleonés Lindolfo Delgado fue anunciado para estar en la función. Iba a disputar el título mundial vacante superligero IBF ante Arthur Biyarslanov, pero el boxeador olímpico azteca no viajó a Arabia Saudita por problemas en su visado y al momento su participación es una incógnita.

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