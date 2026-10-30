Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Qué famoso saldrá con el boxeador mexicano al ring en Arabia Saudita?

Se ha vuelto una costumbre que un artista famoso acompañe a Saúl Canelo Álvarez en su caminata al ring antes de sus combates y cuando peleó en Arabia Saudita no fue la excepción, pues ante William Scull subió al ensogado al lado de Luis R. Conríquez.

El pasado tres de mayo de 2025, Canelo salió al ring de la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, acompañado por Luis R. Conríquez, pero por el momento es una completa incógnita si el peleador mexicano tendrá un artista invitado en su pelea de este sábado 31 de octubre de 2026 ante Christian Mbilli.

No siempre el Canelo Álvarez realiza su caminata al cuadrilátero con un famoso. En su última reyerta, en septiembre de 2025, en Las Vegas ante Terence Crawford únicamente salió con su equipo de trabajo, encabezado por su entrenador Eddy Reynoso.

Algunos famosos que han acompañado al Canelo al ring

Hay artistas como Edith Márquez o Carlos Rivera que cantan el Himno Nacional. La artista lo hizo en la pelea del Canelo ante Rocky Fielding en 2018 y el cantante ante Daniel Jacobs en 2019. Otro ejemplo es Paty Cantú en el choque del mexicano ante Callum Smith en 2020.

En 2021 la Familia Aguilar (Pepe, Leonardo, Eduardo y Ángela Aguilar) acompañaron al Canelo Álvarez al ring con canciones del regional mexicano y fueron los encargados también de interpretar el Himno Nacional ante el inglés Billy Joe Saunders.

Uno de los artistas más famosos que ha salido con Santos Saul Álvarez Barragán es Alejandro Fernández. El Potrillo encabezó el acompañamiento en la trilogía del boxeador ante Gennady Golovkin en 2022.

En 2023 el Canelo Álvarez regresó a pelear en Guadalajara y el encargado fue Beto Vega. Otros famosos que han desfilado al lado del orgullo tapatío son Santa Fe Klan, Tornillo, Danna Paola, Luis R. Conriquez, Fuerza Regida, Camila Fernández y Majo Aguilar.

aar