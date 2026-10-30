¿Quiénes son los cinco hijos del Canelo Álvarez y quiénes son sus mamás?

Saúl Canelo Álvarez se encuentra en Arabia Saudita para enfrentar al campeón del mundo de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Christian Mbilli. Como en cada combate, el peleador nacido en Guadalajara tendrá el apoyo de su familia, que recientemente creció con la llegada de su quinto hijo.

Los cinco hijos del Canelo Álvarez y sus madres

​Emily Cinnamon Álvarez Beltrán: La primera hija del Canelo fue ​Emily Cinnamon Álvarez, a quien tuvo al lado de su entonces pareja, Karen Beltrán. Actualmente tiene 19 años y ha sido noticia varias veces por los encuentros con su padre, a quien varias veces ha acompañado a sus peleas.

​Mía Ener Álvarez Quiroz: La segunda hija del Canelo es la que más alejada se ha mantenido de los focos. La madre de Mía Ener, Valeria Quiroz, a quien en su momento se le relacionó con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, decidió que la niña se mantuviera alejada del ojo público.

María Fernanda Álvarez Gómez: Su hija más pequeña, al momento, es María Fernanda, quien es la primera que tuvo con Fernanda Gómez. La niña nació en 2017, cuando la pareja estaba separada, porque se rumoraba que el Canelo le había sido infiel a Gómez con Shannon de Lima, expareja de Marc Anthony.

Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda: Es el único hijo varón del Canelo Álvarez y lo tuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda. Al pequeño Adiel se le ha visto varias veces con su padre, entrenando en el gimnasio y con los guantes puestos.

Eva Victoria Álvarez Gómez: Saúl Adiel ya no es el menor de los hijos del Canelo Álvarez, pues hace unos meses el peleador tapatío junto con su pareja Fernanda Gómez recibieron a Eva Victoria, su quinta hija.

La historia amorosa del Canelo Álvarez es extensa, pues a las madres de sus hijos (Karen Beltrán, Valeria Quiroz, Fernanda Gómez y Nelda Sepúlveda) se le suma su romance con la expresentadora deportiva Marisol González, la modelo venezolana Shannon de Lima e incluso se le vinculó con la actriz mexicana Kate del Castillo, aunque esto quedó en rumor.

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