El polémico VIDEO de Canelo Álvarez en el que niega a uno de sus hijos de la peor manera

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez realizó un comentario polémico, pues aseguró que solo tiene 3 hijos, cuando verdaderamente tiene cinco hijos después del nacimiento de su último descendiente, el cual tuvo con su actual pareja, la modelo Fernanda Gómez.

En una charla compartida por Ring Magazine, le preguntaron al Canelo sobre sus hijos: “¿Tienes 4 cierto?“, le cuestionaron al peleador tapatío, quien dijo: ”3″, aunque se ha reportado que tiene cinco y esta entrevista se realizó cuando su actual pareja estaba a la espera del quinto hijo del mexicano.

¿Quiénes son los cinco hijos del Canelo Álvarez?

Después del nacimiento de su último hijo, el Canelo Álvarez tiene cinco hijos; ​Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, ​Mía Ener Álvarez Quiroz, María Fernanda Álvarez Gómez, Eva Victoria Álvarez Gómez y Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda, quien es el único varón que tiene el boxeador.

La palabras del Canelo Álvarez, de decir que tiene tres hijos fue rara, pero hace pensar que se refiere a los descendientes con los que comparte fotos en sus redes sociales, que son Emily Cinnamon, María Fernanda y Saúl Adiel, quienes incluso lo acompañan durante sus conferencias de prensa y en sus peleas.

Esto respondería también que la segunda hija del Canelo Álvarez, Mía Ener, es producto de la relación del boxeador con Valeria Quiroz, a quien en su momento se le relacionó con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y quien además decidió que la niña no estuviera acercada al ojo público.

Canelo Álvarez hizo estas declaraciones en una entrevista para promocionar su pelea con Terence Crawford, quien reveló tiene siete hijos, lo que sorprendió al propio púgil azteca.

DCO