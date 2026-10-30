Canelo Álvarez y Christian Mbilli superan la báscula y así fue su intenso careo (VIDEO)

Se llevó a cabo la ceremonia de pesaje entre el 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el francés Christian Mbilli superaron sin problemas la báscula este viernes, un día antes de su esperada pelea en Riad, Arabia Saudita, donde protagonizarán el combate estelar de la función llamada México vs El Mundo.

El pugilista originario de Camerún fue el primero en pasar al frente para el pesaje. Luego vino el turno de Álvarez Barragán, quien este 31 de octubre tendrá su primer compromiso en lo que va de 2026 y el segundo en Arabia Saudita a lo largo de su carrera.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli make their WBC super middleweight title fight official 😤



🇲🇽 Canelo Alvarez - 167.6lbs

🇫🇷 Christian Mbilli - 167.8lbs#CaneloMbilli l Saturday l @RiyadhSeason l Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/hGHjHSDGnz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 30, 2026

El ‘Canelo’ Álvarez tuvo un peso de 167.6, en tanto que Christian Mbilli arrojó 167.8. Con ello, ambos superaron la báscula sin inconvenientes y todo quedó listo para su pelea de este sábado en la ANB Arena.

Christian Mbilli, primer rival del Canelo Álvarez en 2026

El francés Christian Mbilli será el primer contrincante de Saúl Álvarez este año, esto debido a que el originario de Guadalajara no tuvo su tradicional pelea en mayo.

El ‘Canelo’ no se subió al ring en el quinto mes de este 2026 debido a que se encontraba en proceso de recuperación de una cirugía en el codo.

Originalmente el combate entre el ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se había programado para el 12 de septiembre, también en Riad, pero se aplazó al 31 de octubre por razones personales del boxeador mexicano.

EVG