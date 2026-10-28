Canelo Álvarez manda intimidante advertencia y sus rivales podrían evitar pelear con el mexicano

Canelo Álvarez tendrá su primera pelea del 2026 en Arabia Saudita ante Christian Mbilli, pero el mexicano tiene una meta bien clara antes de colgar los guantes y es volver a ser campeón mundial en su categoría. El jalisciense dejó un mensaje que podría alertar a los peleadores que retienen un título actualmente.

“Pase lo que pase, cueste lo que cueste, volveré a ser campeón del mundo”, comentó el boxeador mexicano a su llegada a Riad, Arabia Saudita. Su enfrentamiento ante Mbilli será por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

RIPPED AND READY 💪



Canelo Alvarez and Christian Mbilli are looking shredded ahead of their WBC super middleweight title fight 🏆😤#CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/kKqQlci6Wf — Ring Magazine (@ringmagazine) October 28, 2026

Álvarez vs. Mbilli sigue de pie a pesar del conflicto en Medio Oriente

Saúl Álvarez tendrá su segunda pelea en Arabia Saudita ante Christian Mbilli, pero el conflicto bélico que en Medio Oriente encendió las alarmas en los organizadores del evento que tiene como nombre “Mexico vs The World”.

Aunque varios eventos deportivos como la Fórmula 1 y el Rally Dakar cancelaron sus eventos este año en Arabia Saudita, el jeque árabe Turki Alalshikh confirmó que el enfrentamiento entre el mexicano y el camerunés sigue de pie en la ciudad de Riad.

De momento, el pugilista azteca ya está en tierras árabes y el próximo sábado 31 de octubre se subirá al ring para buscar un nuevo título en su carrera en una etapa de su vida donde ya comienza a pensar en el retiro.

Canelo Álvarez will fight LIVE on DAZN at 8:30pm GMT on Saturday night 🔥



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Canelo Álvarez reveló que quiere retirarse boxeando en el Azteca

Canelo Álvarez ya está en la recta final de su carrera y el pugilista mexicano afirmó que le quedan entre cuatro y cinco peleas para colgar los guantes, pero quiere que la última sea especial.

El jalisciense reveló que uno de sus sueños es cerrar su exitosa carrera peleando en el Estadio Azteca, el recinto con mayor historia del país y que en el pasado recibió a Julio César Chávez.

Saúl Álvarez comentó que ya hay pláticas con los dueños del recinto, ubicado al sur de la Ciudad de México para organizar esa pelea que tanto anhela, la cual podría poner punto final a una gran carrera arriba del cuadrilátero.

DCO