Canelo Álvarez revela al único futbolista que le aguanta un round en una pelea; ¡nadie lo esperaba!

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez reveló al futbolista le podría aguantar un round en una pelea y su respuesta dejó sorprendido a más de una persona, pues se trata de una gran estrella del balompié internacional.

En redes sociales recorre la respuesta que el Canelo dio a la pregunta. El originario de Guadalajara dudó un poco, pero respondió que Cristiano Ronaldo sería el jugador de futbol que podría hacerlo mejor en el cuadrilátero por su fortaleza, olvidando a Lionel Messi.

“Está muy difícil, pero creo que Cristiano Ronaldo tiene esa fortaleza. Hay otro que juega en la MLS, pero no me acuerdo de su nombre, así que nos quedamos con Cristiano”, dijo el Canelo Álvarez, quien hizo menos a Lionel Messi, recordando la polémica que vivieron en la Copa del Mundo Qatar 2022.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Khvicha Kvaratskhelia se pierde la temporada por rotura de ligamento y el PSG suma más lesionados

Canelo se prepara para regresar al ring tras un año de inactividad

En redes sociales se ha recordado esta pregunta a un par de días que el Canelo Álvarez suba al ring ante Christian Mbilli, que romperá una racha de más de un año de inactividad para el mexicano.

El combate en Arabia Saudita será el primero para el mexicano desde que perdió ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025, una exhibición en donde el estadounidense atropelló al tapatío.

Hace más de un año el Canelo cayó por decisión unánime y perdió los títulos del CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermedio. El estatus de campeón mundial indiscutido pasó a ser para Crawford, quien después de destronar al azteca se retiró y dejó vacantes todos los cinturones.

Con la salida de Crawford de los rankings, el CMB ordenó una pelea entre Christian Mbilli y Lester Martínez por el título interino. El pleito terminó en empate y M’billi retuvo la faja. Tiempo después el Consejo ascendió al francés como monarca regular.

Al igual que el jalisciense, el galo llegará a la pelea del 31 de octubre con un año de inactividad, pues curiosamente M’billi se midió al guatemalteco en la misma velada donde el “Canelo” cayó ante Crawford.

aar