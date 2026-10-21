Canelo vs Mbilli: Cuánto ganará el mexicano por pelear en Arabia y cuál es la bolsa total

Canelo se enfrenta a Mbilli en una pelea de boxeo en Arabia Saudita

Desde hace años en las peleas de Saúl Canelo Álvarez se manejan bolsas millonarias y en su combate del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, ante el campeón de peso supermediano Christian Mbilli no será la excepción.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el Canelo estará ganando al rededor de 100 millones de dólares, una gran suma de dinero, pero que serían 50 millones menos que lo ganado en su combate anterior ante Terence Crawford. A pesar de ser el retador, Álvarez ganará más que el monarca Mbilli, quien tan solo 8.9 millones garantizados.

La pelea ante Mbilli forma parte del contrato que Canelo firmó con el jeque Turki Alalshikh para presentarse en Arabia Saudita. La bolsa total para la reyerta por el título de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo puede varias, pues otros medios reportean que Saúl Álvarez tiene garantizados 47 millones de dólares incluso si pierde.

Cartelera completa de Canelo vs Mbilli

Canelo vs Mbilli-Título mundial supermedio CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon-Título mundial supermedio WBA

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra-Título mundial pluma WBO

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov-Título mundial vacante superligero IBF

David Picasso vs Carl Martin

Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas

Sultan Almohammed vs Erick Villegas

Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez

Carlos Emiliano vs Flavius Biea

Bryan León vs Héctor Aguirre

La pelea en Arabia Saudita entre el Canelo y Mbilli tiene como atractivo principal que es “México vs El Mundo”, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los aztecas Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado, David Pizasso y más peleadores nacionales engalanan la velada.

El Canelo tendrá su primera pelea de 2026, luego que en 2025 perdió los campeonatos mundiales de las 168 libras ante el estadounidense Terence Crawford, quien subió de las 147 libras para medirse con el tapatío y lo derrotó. Bud Crawford se retiró y dejó vacante los títulos.

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