Jake Paul provoca al Canelo Álvarez con despiadada broma previo a su pelea contra Christian Mbilli

El youtuber estaounidense Jake Paul lanzó una nueva provocación hacia el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien le hizo una broma a poco menos de un mes de la pelea que el boxeador tapatío tendrá contra el francés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre.

El creador de contenido jugó con la fecha en la que se celebrará la pelea, la celebración del Halloween, para burlarse del pugilista jalisciense, quien todavía no se ha subido al ring en lo que va de 2026.

Canelo fighting on Halloween is perfect.



He's been dressed up as a guy who's scared of me for three years. — Jake Paul (@jakepaul) September 30, 2026

“Canelo peleando en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo”, fue el polémico mensaje que Jake Paul escribió en su cuenta de X contra el ‘Canelo’ Álvarez.

Jake Paul critica al Canelo por no aceptar pelea ante él

El influencer Jake Paul ha retado al ‘Canelo’ Álvarez a una pelea, pero el mexicano no ha accedido al reto del estadounidense.

“Chicos, no le hagan caso a nada de este maldito youtuber. Yo sólo peleo con boxeadores de verdad”, fue la contundente respuesta de Álvarez Barragán en febrero de 2025.

Jake Paul ha interpretado la negativa del ‘Canelo’ Álvarez como miedo del tapatío por enfrentarlo, razón por la cual el youtuber cada vez que puede provoca al oriundo de Guadalajara.

¿Dónde es la pelea del Canelo Álvarez con Christian Mbilli?

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli está programada para celebrarse el próximo 31 de octubre.

La sede del esperado combate entre el mexicano y el francés será la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, a donde el tapatío volverá un año y medio después de su pleito contra el cubano William Scull.

Sin embargo, en las últimas semanas surgió el rumor de la posibilidad de que la pelea del ‘Canelo’ Álvarez contra Christian Mbilli cambie de fecha y lugar.

El combate podría recorrerse hasta el 21 de noviembre y la sede sería la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Estos ajustes se darían por los conflictos que hay en Medio Oriente.

El ‘Canelo’ Álvarez no se sube al ring desde el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó a manos del estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

EVG