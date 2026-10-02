¿Cuántas peleas le quedan al Canelo Álvarez como profesional, el mexicano lo revela TODO? (VIDEO)

Canelo Álvarez es uno de los mejores pugilistas de México, pero el jalisciense ya está viviendo los últimos momentos en su carrera y él mismo fue el que reveló cuantas peleas quedan para que su historia dentro del boxeo llegue a su fin. Serán cuatro o cinco eventos más en los que Saúl Álvarez se presente.

“Hay que ser realistas, obviamente si fuera por mi nunca sería suficiente, pero yo creo que unas cuatro o cinco peleas más ya es suficiente. Ya he hecho todo lo que quería en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y soñé, entonces esto es un plus para mi carrera”, comentó el Canelo Álvarez.

Canelo sabe que el final de su carrera se acerca... ¡Y nos quedan 4-5 peleas para verlo arriba del ring! 😱🥊 pic.twitter.com/tLUeGCIkoC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

Canelo Álvarez quiere retirarse del boxeo peleando en el Estadio Azteca

Saúl Álvarez platicó de su visita al Estadio Azteca durante el Mundial 2026 y que se visualizó peleando en el Coloso de Santa Úrsula. El boxeador ya tuvo una junta con los dueños del recinto y el peleador jalisciense afirmó que desea que su última pelea en su carrera profesional sea en México.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca y es un recinto que te genera una vibra impresionante en buen sentido, una vibra muy buena, y me visualicé peleando ahí. Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos, hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí”, comentó el Canelo Álvarez.

CANELO ÁLVAREZ Y SU DESEO DE RETIRARSE EN EL ESTADIO AZTECA 🥊🇲🇽



Saúl Álvarez lo tiene claro, su última pelea será en México y desea despedirse en el estadio tres veces mundialista… 🔥👏🏻 pic.twitter.com/lisjj1mofC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 1, 2026

Canelo Álvarez tendrá su primer pelea del 2026 en Arabia Saudita

Canelo Álvarez superó su lesión en el codo y ya está listo para tener su primera pelea del 2026. El mexicano volverá a visitar Riyadh, Saudi Arabia, para tener su pelea ante Christian Mbilli por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo(CMB), el cual perdió el jalisciense a manos de Terence Crawford.

El enfrentamiento entre Álvarez y Mbilli será el 31 de octubre del 2026 en el evento que tiene como nombre “Mexico vs The World”,en donde tendrá participación el mexicano Jaime Munguía y aún quedan varias pelea por confirmarse para la cartelera definitiva.

Será la segunda ocasión que el Canelo Álvarez pise Arabia Saudita para una pelea, la primera vez ocurrió el 3 de mayo del 2025 cuando enfrentó a William Scull en la ANB Arena de Riyadh y consiguió la victoria por decisión unánime.

DCO