¿Por qué Leo Messi no jugará ante Burkina Faso en su gira del adiós de la Selección Argentina?

Leo Messi ya está en Argentina para disputar su último encuentro con la Albiceleste, pero el jugador del Inter Miami no verá actividad en el segundo encuentro del equipo de Lionel Scaloni en la fecha FIFA de octubre, el cual será ante Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

La razón por la que el astro argentino no estará presente en el campo ante el conjunto africano es porque no está considerado para tener actividad después de anunciar su retiro, el único encuentro en el que Leo Messi tendrá actividad será ante Benin en el estadio de River Plate, donde se llevará a cabo su despedida el próximo 6 de octubre, un día que quedará marcado en la historia de la Selección Argentina.

Lionel Messi llegó junto a su familia a Rosario.



A días de su despedida. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/5nR2ejbbHP — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 2, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Leo Messi jugó con Argentina?

Leo Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina después de su participación en la Copa del Mundo 2026. Con una carta y una publicación en sus redes sociales fue como el ariete rosarino le dijo adiós a la Albiceleste.

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El último encuentro que el astro argentino disputó con el equipo de Lionel Scaloni fue el 19 de julio cuando se enfrentó ante España en la final del Mundial 2026. Aunque perdió el partido por el título ante La Roja, Leo Messi pudo decir adiós con tranquilidad, ya que él ya levantó la Copa del Mundo en 2022.

El partido ante Benín será uno de los más importantes en la carrera de Leo Messi, ya que es el último que dispute con la escuadra nacional de Argentina. Se espera que el Estadio Monumental sea una fiesta, ya que los aficionados despedirán a una de sus máximas leyendas.

Lionel Messi festeja un gol con Argentina en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Leo Messi ya está en Argentina para enfrentar a Benín

Leo Messi viajó hace unos meses a su país natal para estar presente en el funeral de su padre, quien perdió la vida después de que su hijo disputará el Mundial 2026 y para esta fecha FIFA volvió a Argentina para disputar el encuentro ante Benín.

El delantero del Inter Miami ya está en territorio Albiceleste, llegó acompañado de sus tres hijos y su esposa Antonela Roccuzzo para prepararse de cara a su último compromiso con la camiseta de la Selección de Argentina.

DCO