Rafa Márquez confiesa cuál es el principal objetivo de la Selección Mexicana para el amistoso ante Estados Unidos

Para Rafa Márquez, el partido amistoso de este sábado contra Estados Unidos representa la oportunidad de conseguir su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana.

Pero al margen del resultado, al histórico exdefensa le importa más ver una mejoría en el Tricolor, que igualó 1-1 contra Colombia y Perú en sus primeros dos juegos en este proceso, y dejó en claro que no está ansioso por conseguir el triunfo ante los de las barras y las estrellas.

Las palabras de nuestro timonel. ☸️🫡 pic.twitter.com/JeK90XeGDu — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2026

“Me sirve tener una Fecha FIFA amplia, debemos de segur mejorando, espero que en este juego haya mejora, pero no hay ansias, estoy conforme con el trabajo que se está realizando”, señaló Rafa Márquez en conferencia de prensa.

Rafa Márquez, consciente de rivalidad entre México y EU

Rafa Márquez afirmó que los jugadores de la Selección Mexicana conocen bien la historia de la rivalidad ante Estados Unidos, al margen de que se trata de un encuentro de carácter amistoso.

“No hace falta recordárselos al grupo. Lo tienen muy presente y saben muy bien a quién y contra quién nos enfrentamos”, aseveró el ‘Káiser de Michoacán’.

Independientemente de lo que está en juego contra Estados Unidos, Rafa Márquez dejó en claro que su idea es que la Selección Mexicana tenga regularidad y afronte todos los partidos con la intención de conseguir la victoria.

Estas fueron las palabras de nuestro Director Técnico, Rafael Márquez, previo al partido contra Estados Unidos. ⚔️⚽️@ScribeMexico tiene los detalles en las #VocesTricolor. 🎙️



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“No cambia nada de la mentalidad que queremos inculcar al equipo: queremos mantener un mismo nivel, ser muy competitivos y tratar de ganar todos los partidos que podamos”, profundizó el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

Rafa Márquez apunta en qué áreas quiere ver mejoras

Rafa Márquez admitió que en el cotejo ante Estados Unidos le gustaría que la Selección Mexicana tenga más claridad tanto en defensa como en ataque.

“Como mejoras, quisiera ver en todos los aspectos: mejoras defensivas, ofensivas, generar algo más de llegadas y ser más decisivos en el área rival”, comentó el timonel del Tricolor.

Por otra parte, Rafa Márquez también reconoció que admira al argentino Mauricio Pochettino y le reconoció su desempeño como entrenador de Estados Unidos.

“La admiración es mutua, conozco a Pochettino, jugamos en contra, lo visitamos, hablé con él en su etapa con los Spurs (Tottenham), tenemos esta relación y admiración, es un gran entrenador, ha tenido grandes oportunidades”, admitió el timonel de la Selección Mexicana.

EVG