Hugo Sánchez revela la fórmula perfecta para que México sea campeón del mundo con Rafa Márquez

Hugo Sánchez dijo cuál es la clave para que México gane el Mundial con Rafa Márquez.

Hugo Sánchez está convencido de que Rafa Márquez puede guiar a la Selección Mexicana a ser campeona del mundo. Sin embargo, dijo que la fórmula para que eso ocurra es dejar al ‘Káiser de Michoacán’ en el banquillo durante tres procesos.

“Si mantenemos a Rafa Márquez por tres etapas mundialistas, seguro podríamos salir campeones del mundo”, aseveró el ‘Niño de Oro’ en el programa “Futbol Picante” de ESPN.

Hugo Sánchez confía en que si los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol le dan continuidad a Rafa Márquez en el banquillo nacional, el Tricolor puede proclamarse campeón mundial.

El plazo que Hugo Sánchez pide para Rafa Márquez

Hugo Sánchez cree que Rafa Márquez debe estar al frente de la Selección Mexicana en los Mundiales 2030, 2034 y 2038, pues considera que es un tiempo suficiente para que el Tricolor conquista la Copa del Mundo.

La edición de 2030 será la primera en tres continentes, pues se realizará en España, Marruecos, Portugal, además de un partido en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La justa de 2034 se llevará a cabo en Arabia Saudita, mientras que la sede del Mundial 2038 todavía no se define, pero México y Estados Unidos lucen como posibles anfitriones tras el éxito en la Copa del Mundo 2026.

¿Por cuánto tiempo firmó Rafa Márquez con México?

El contrato de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana finaliza hasta que termine el Mundial 2030.

El ‘Káiser de Michoacán’ asumió el mando del Tricolor luego de que en los últimos dos años fungió como auxiliar de Javier Aguirre.

A diferencia de lo ocurrido en el proceso anterior, Rafa Márquez tiene la encomienda de guiar a buen puerto a la Selección Mexicana en las eliminatorias de la Concacaf, las cuales el Tricolor no disputó hacia el 2026 por su calidad de anfitrión.

Hugo Sánchez y Rafa Márquez son considerados los mejores dos futbolistas en la historia de México. El legendario exgoleador estuvo al frente del Tricolor en 2007 y 2008, quedando fuera del cargo después de no guiar a la Selección Mexicana Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

EVG