México vs Estados Unidos: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido amistoso de la Fecha FIFA

Estados Unidos es el tercer rival de México en la era Márquez.

Rafa Márquez busca su primer triunfo al frente de la Selección Mexicana este sábado 3 de octubre, cuando enfrente a Estados Unidos en su tercer partido amistoso en esta Fecha FIFA, en una nueva edición del clásico de la Concacaf.

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona, es el recinto en el que el Tricolor y el equipo de las barras y las estrellas miden fuerzas por primera vez con el ‘Káiser de Michoacán’ en el timón del conjunto azteca.

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México empató por idéntico marcador de 1-1 contra Colombia y Perú en sus primeros dos compromisos bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, el entrenador del Tricolor en el proceso rumbo al Mundial 2030, en el que Estados Unidos le dio la confianza de seguir al mando al argentino Mauricio Pochettino.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Estados Unidos?

El partido amistoso entre México y Estados Unidos se jugará este sábado 3 de octubre, en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Prime Video.

Fecha : Sábado 3 de octubre

Hora : 20:00

Estadio : State Farm

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, Claro Sports y Prime Video

Posibles alineaciones de México y Estados Unidos

MÉXICO : Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese, Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller, Yunus Musah, Tyler Adams; Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

Before they were #USMNT players, @HugoPerezDT remembers coaching Tyler Adams, Christian Pulisic and Weston McKennie at 14 years old.



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Rafa Márquez apuesta por experimentados ante EU

Diversos reportes señalan que Rafa Márquez pondrá ante Estados Unidos el mismo 11 inicial que jugó ante Colombia en su primer partido al frente de la Selección Mexicana.

El exdefensa del Barcelona apuesta para este encuentro por los elementos más experimentados, pues sabe que en el partido ante Estados Unidos también está de por medio el orgullo por la rivalidad entre ambas selecciones, pese a ser un cotejo de preparación.

En el frente de ataque, Rafa Márquez le daría oportunidad nuevamente a Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando la ‘Hormiga’ González.

Estados Unidos también enfrentó en esta Fecha FIFA a Perú y a Chile, a los que derrotó 4-1 y 4-2, de manera respectiva.

El amistoso más reciente entre México y Estados Unidos tuvo lugar en el Estadio AKRON de Guadalajara el 15 de octubre de 2024, cuando el Tricolor se impuso 2-0 con dianas de Raúl Jiménez y César ‘Chino’ Huerta.

EVG