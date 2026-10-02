Rafa Márquez, con un saldo negativo ante Estados Unidos

La Selección Mexicana afrontará mañana una nueva edición del llamado Clásico de Concacaf frente a Estados Unidos, en un partido que marcará otro capítulo dentro del inicio de la etapa de Rafael Márquez como director técnico del combinado nacional. Es importante que los dirigidos por el michoacano comiencen a sumar victorias, pues hasta el momento en dos encuentros llevan la misma cantidad de empates, pero no son los que se ponen al frente en el marcador.

El encuentro llegará después de las igualadas ante Colombia y Perú, resultados que dejaron dudas sobre el funcionamiento colectivo y la capacidad del equipo para imponer condiciones durante los 90 minutos. Por ello, el duelo ante el conjunto estadounidense representa una oportunidad importante para que el Tricolor consiga su primera victoria.

El Dato: Aún no se revela la lesión de Gilberto Mora, pero se rumora que se perderá el partido ante Estados Unidos. Según el Liverpool ya ofreció 40 mdd por el mexicano.

Márquez conoce de sobra la rivalidad. Durante su carrera como jugador disputó 13 partidos contra Estados Unidos con la camiseta nacional, con un registro de cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas, por lo que su saldo no es muy favorable. Algunos de esos compromisos quedaron marcados por momentos difíciles, aunque también protagonizó una de las victorias más recordadas de México.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el Mundial de Corea y Japón 2002. México quedó eliminado en los octavos de final tras caer 2-0 frente a Estados Unidos, en un partido en el que Rafael Márquez fue expulsado. Siete años después, el entonces capitán volvió a recibir una tarjeta roja durante la derrota por el mismo marcador en Columbus, dentro de las eliminatorias mundialistas.

La revancha llegó en 2016. El Káizer disputó todo el encuentro y marcó el gol de la victoria por 2-1 en Columbus, resultado que puso fin a una larga racha negativa en esa sede. Aquel tanto consolidó su importancia en una rivalidad que, con el paso de los años, se volvió una de las más intensas del futbol internacional.

De acuerdo con los registros difundidos por organismos del futbol de la región, México y Estados Unidos han disputado 79 partidos. El balance favorece al cuadro mexicano, que suma 38 victorias, 17 empates y 24 derrotas. Sin embargo, la diferencia histórica no ha impedido que el cuadro de las barras y las estrellas se convierta en un rival cada vez más competitivo y en muchas ocasiones humille y haga ver mal al Tricolor.

El antecedente oficial más reciente también favorece a México. El 6 de julio de 2025, remontó para imponerse 2-1 en la final de la Copa Oro, con anotaciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Con ese resultado, el combinado nacional conquistó su décimo título en la historia del torneo y mantuvo su dominio en las finales frente a Estados Unidos. Eran dirigidos por Javier Aguirre, el mismo entrenador que en 2002 no pudo en la Copa del Mundo pese a ser amplios favoritos.

Aun así, el recuerdo más significativo entre ambos equipos permanece ligado al Mundial de 2002, cuando Estados Unidos eliminó a México. En la Liga de Naciones, el conjunto estadounidense también ha conseguido triunfos importantes, incluidos los de las finales de 2021 y 2024, además de la semifinal de 2023.

El partido se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y pondrá a prueba el proyecto de Márquez.

Rafael Márquez

Edad: 47 años

Debut como jugador: 1996

Debut como DT: 2020

Partidos con Selección: 148

Goles con el Tricolor: 15