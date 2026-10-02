Mi más grande sueño fue ser luchadora, reconoce Hera

Hera está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera y hace una semana consiguió el Campeonato Nacional de Parejas de la mano de su hermana Olympia y hoy tiene la oportunidad de conseguir el boleto para disputar la final del Campeonato Universal de Amazonas. El sueño de la gladiadora mexicana, desde que era niña, siempre ha sido estar arriba del cuadrilátero.

“Mi más grande sueño siempre fue ser luchadora. Recuerdo a esa pequeñita que venía con su papá a ver al Perro Aguayo, a Mr. Niebla. Ahora es una gladiadora y está inspirando a más personas. Entonces estar arriba del ring es una alegría muy grande para mi corazón”, comentó Hera.

Aunque no todo ha sido color de rosapara la mexicana, ya que en su momento tuvo que lidiar con un problema de salud que la mantuvo lejos de la lucha libre por un tiempo y por el cual decidió pedir ayuda psicológica para poder sobreponerse y estar de regreso en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El dato: La cartelera de este viernes en la Arena México incluye la lucha semifinal en relevos australianos donde sobresalen Místico y Soberano Jr.

“Fueron momentos muy complicados y un tema mental por la cuestión en que mis huesos me dolían; no sabíamos qué enfermedad tenía y los doctores me detectaban un tipo de cáncer o un tumor en la cabeza, cosas fuertes, las cuales te mentalizas y piensas que ya lo tienes, pero al final solamente es tu mente que juega contigo”, expresó.

Hera platicó que existieron momentos en los que ella “no quería ni siquiera entrenar, ni trabajar porque me dolía, pero yo sabía que si desertaba ya no iba a haber vuelta atrás, entonces quería este sueño y mis papás nunca me dejaron sola para cumplirlo”.

En la primera fase del Campeonato Universal de Amazonas, Hera llega como nueva monarca y lo que ella no quiere es “defraudar a la gente y a mí misma; quiero entregarlo todo. Creo que es una fase extremadamente interesante porque somos puras rudas, entonces, hay cartas muy fuertes con las que me encantaría enfrentarme, como una Reyna Isis, Dark Silueta, Olympia o una Persephone, así que va a ser demasiada carga porque no quiero defraudar a la gente, pero también tengo la oportunidad de demostrar qué tan técnica también puedo llegar a ser”.

Otra de las luchadoras que estará presente este viernes en la Catedral de la Lucha Libre es Dark Silueta, quien conquistó el Grand Prix en 2021 y el mismo año llegó a la final por el Campeonato Universal de Amazonas, perdiendo a manos de La Jarochita, pero la jalisciense dejó en claro que colgar este título en su cintura sería la cereza en el pastel en su carrera.

93 Años de historia tiene el CMLL

“Después de haber obtenido el Grand Prix y el Campeonato Nacional, ganar el Campeonato Universal sería una cereza en el pastel para todo lo que Dark Silueta ha hecho a lo largo de su carrera”, comentó la luchadora.

Este octubre es el mes de las Amazonas y Dark Silueta habló sobre los cambios que ella ha visto dentro de la categoría, pues es una luchadora con 20 años de experiencia arriba del cuadrilátero, y recalcó que todas buscan una oportunidad a nivel internacional.

“Todas buscamos una oportunidad. Queremos estar en Japón, en Estados Unidos y representar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Somos pocas las mujeres y es bastante la competencia. Creo que estos torneos o estos últimos años las Amazonas han sobresalido bastante justo por eso, porque seguimos preparándonos día a día, seguimos elevando nuestro nivel porque queremos más oportunidades a nivel internacional”, expresó.

Hera

Año de debut: 2019

Entrenador: Valiente

Lugar de nacimiento: Ciudad de México