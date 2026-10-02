La mexicana Renata Zarazúa pierde ante Aryna Sabalenka en segunda ronda del China Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en segunda ronda del Masters 1000 de Beijing, tras perder en sets seguidos ante Aryna Sabalenka, exnúmero uno del mundo y la actual segunda mejor tenista del mundo.

Zarazúa lo intentó, pero no pudo frenar a Sabalenka, quien se impuso por 6-1 y 6-3 para avanzar a tercera ronda del WTA 1000 de Beijing. La bielorrusa tuvo una gran actuación para llegar a la tercera fase del China Open, que se juega hasta el 11 de octubre. Fue el debut de Sabalenka en el certamen.

A post-match message from Aryna Sabalenka🤳



Sabalenka defeats Renata Zarazua 6-1, 6-3 to reach the 3rd round in Beijing🔥#ChinaOpen pic.twitter.com/jHv4ySo6Ja — China Open (@ChinaOpen) October 2, 2026

Renata Zarazúa se midió ante su prueba más dura, pues aunque en el pasado tenía victorias importantes como en el US Open de 2025, cuando derrotó a la estadounidense Madison Keys, quien en ese momento era la sexta mejor tenista del mundo y fue su primer triunfo ante una Top 10 del ranking WTA, Sabalenka es la ex1 de la WTA.

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“Hola a todos. Estoy en Beijing, justo después de mi primera victoria, muchas gracias por venir, por su apoyo y nos vemos en la siguiente ronda”, dijo Aryna Sabalenka después de su primera actuación en el certamen asiático.

El duelo entre la azteca y la europea duró poco más de una hora. El primer set fue sin complicaciones para Sabalenka, quien de inmediato empezó a marcar el ritmo del compromiso y demostró la distancia de niveles. Sin embargo, para el segundo parcial Zarazúa tuvo mejor desempeño.

La capitalina logró poner cierta presión a la bielorrusa. Le sacó tres puntos, pero la exlíder de la categoría individual repuntó y venció 6-3 para lograr su primer triunfo en el Masters 1000 de Beijing.

Luego de la derrota y quedar fuera del China Open, la mexicana jugará la siguiente semana el WTA 125 de Suzhou, torneo que se disputa en canchas duras el aire libre.

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