¿Con Gilberto Mora? El 11 de lujo que Rafa Márquez mandaría al México vs Estados Unidos

Rafael Márquez tiene su tercer partido con la Selección Mexicana este sábado y su rival es Estados Unidos, por lo que se espera que haya un once de lujo por parte del cuadro Tricolor, aunque la gran incógnita es si el mediocampista Gilberto Mora podrá formar parte del duelo por un tema físico.

El futbolista de los Xolos de Tijuana tiene molestias en un tobillo y desde que terminó el duelo ante Perú ha estado en observación, pero reportes de medios nacionales indican que Morita podría tener minutos ante Estados Unidos, aunque no estaría de inicio.

¡Estrenando gol con la playera de la Selección! 🤩



Víctor Guzmán pegó un salto ESPECTACULAR para marcar de cabeza su primer gol con esta bella playera y el empate en el terreno de juego. 🔥⚽️



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El posible 11 de México ante Estados Unidos

Tala Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Santiago Giménez.

Álvaro Fidalgo tomaría el lugar de Gilberto Mora

Nuestros seleccionados ya calientan, afinan los últimos detalles. ⚽❤️



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Dado que Gilberto Mora no estaría en el 11 inicial de México ante Estados Unidos, su lugar lo tomaría Álvaro Fidalgo, quien acompañaría a Erik Lira y Luis Chávez en el mediocampo y quienes fueron titulares en el debut de Rafael Márquez como estratega del Tricolor.

La portería estará bien reguardada con Raúl Rangel, quien fue titular en la Copa del Mundo 2026 y lo será en la gestión de Márquez. El Tala ya jugó ante Colombia, y descansó ante Perú en donde atajó Óscar García. Así Alex Padilla sería el único guardameta de esta concentración que no ha jugado.

La Selección Nacional de México tiene 64% de posesión y 4 disparos en los primeros 45 minutos.



La #EstadísticaAlMedioTiempo es traída por @G500Mx.



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Prácticamente el entrenador del conjunto azteca estaría repitiendo el 11 que utilizó ante la Selección Colombiana. En la defensa jugarían Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. La sorpresa es que Mateo Chávez se quedaría en la banca, aunque fue el mejor elemento ante Perú en el duelo pasado.

En la delantera las bandas son de Roberto Alvarado e Hirving Lozano. Quien estaría saltando como ‘9’ es Santiago Giménez, quien en Selección Mexicana solo tiene seis goles, a pesar de varias oportunidades y sin poder ser el titular. En clubes El Bebote tampoco tiene la mejor de las suertes, pues salió por la puerta de atrás del AC Milan y ahora batalla para ser indiscutible con el Porto.

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