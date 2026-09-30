Se revela la gravedad de la lesión de Gilberto Mora y cuánto tiempo estará fuera ¿podrá jugar ante Estados Unidos?

Gilberto Mora debutó con el ‘10′ de la Selección Mexicana en esta fecha FIFA, pero el jugador de los Xolos podría perderse otro juego con la escuadra de Rafa Márquez por una lesión que sufrió después del partido ante Perú, en el entrenamiento que realizaron los jugadores que no vieron actividad en el juego que se llevó a cabo en Nueva York.

Con información de varios reportes, Gilberto Mora se resintió de una lesión en el tobillo derecho durante el entrenamiento tras el juego ante Perú, razón por la que el jugador de 17 años fue llevado a que le realizarán una resonancia para conocer la gravedad de lo ocurrido y el resultado fue que no hay una lesión de gravedad, pero el cuerpo técnico debe cuidarlo para que tenga algunos minutos ante Estados Unidos. La última palabra la tendrá Rafa Márquez.

Gilberto Mora, el nuevo 10′ de la Selección Mexicana, en el amistoso ante Colombia ı Foto: Especial

Gilberto Mora recibió el dorsal ‘10′ de la Selección Mexicana tras el Mundial

Durante el Mundial 2026, Alexis Vega fue el encargado de portar el dorsal ‘10′ de la Selección Mexicana, pero en la primera convocatoria de Rafa Márquez, el jugador del Toluca quedó fuera de la lista de 30 jugadores para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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La directiva de México decidió darle el ‘10′ a Gilberto Mora para los cuatro encuentros amistosos y ante Colombia demostró que puede portarlo sin presión; sin embargo, el jugador de los Xolos solo ha disputado un encuentro de dos posibles y su participación ante Estados Unidos está en duda.

Todo indica que Gil Mora será el encargado de portar este dorsal durante la era de Rafa Márquez, aunque debe de recuperarse al 100 por ciento de su lesión en el tobillo para ya no perderse más encuentros con la Selección Mexicana y participar en la Nations League.

Gilberto Mora se quedó con el dorsal '10' tras la ausencia de Alexis Vega. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo se podría ir a Europa Gilberto Mora?

Desde su debut en 2024 con los Xolos, Gilberto Mora comenzó a crecer exponencialmente tanto en la Liga MX como a nivel internacional tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro.

A pesar de que todavía no se puede ir a Europa, Gilberto Mora ya ha tenido varios pretendientes en el viejo continente que lo buscan para llevarlo a sus filas a su corta edad.

El canterano del Tijuana, necesita cumplir la mayoría de edad para poder mudarse a Europa, así que el próximo 14 de octubre que cumpla 18 años y cuando llegue el mercado de fichajes podrá empezar a negociar su salida al viejo continente.

DCO