¡OFICIAL! Regresa La Vuelta a México; conoce fechas, sedes y competencias ¿estará Isaac del Toro?

El Mundial de Ciclismo ayudo a que la afición mexicana le importara aún más este deporte y tras el quinto lugar de Isaac del Toro, la Unión de Ciclistas de México (UCMEX) anunció el regreso de la Vuelta a México para enero del 2027 y si será avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El evento esta programado para que inicie en los primeros días de enero con el Campeonato Nacional de Ruta de la UCMEX, mientras que a la mitad del mes se llevarán a cabo las dos pruebas de la UCI, la Clásica de la República y la Mex Tour.

Conoce las fechas para la Vuelta a México 2027

La Vuelta a México está programada para el mes de enero y habrá tres competencias, dos de la UCMEX y dos de la UCI, en las cuáles podríamos ver a competir a Isaac del Toro, ya que está dentro del calendario que disputa el UAE Team Emirates.

II Campeonato Nacional de Ruta UCMEX - 8, 9 Y 10 de enero

Clásico de la República Carrera de un día - 17 de enero

Mex Tour, Carrera de Etapas UCI - Del 19 al 23 de enero

II Campeonato Nacional de Pista UCMEX - 26 al 31 de enero

Aún falta por conocer cuáles serán las rutas de competencia del Mex Tour y que confirmen a los ciclistas que estarán participando en este evento, pero es una gran oportunidad para que los jóvenes comiencen a adquirir experiencia en el circuito internacional.

¿Cuando fue la última vez que se disputo la Vuelta a México?

La Vuelta a México era una de las paradas que tenía el circuito de la UCI hace un tiempo, pero fue en 2015 cuando se disputó por última vez y 12 años después volverá al campeonato para presenciar a las mejores estrellas del ciclismo.

La primera edición se corrió en 1948 y el próximo año esta competencia podría traer a Isaac del Toro a correr en su tierra en busca de su primer título del 2027.

Figuras como Ángel “El Zapopan” Romero, Raúl Alcalá y Rafael Vaca, son mexicanos que lograron coronarse en la Vuelta a México. La UCI le dio una clasificación 2.1, lo que significa que es una carrera continental por etapas en la que están invitados los equipos del World Tour.

DCO