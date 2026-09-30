Cristiano Ronaldo sentencia a la Selección de Portugal y al entrenador Jorge Jesús: “diré la verdad”

Cristiano Ronaldo antes de abandonar a la Selección de Portugal

La novela en la Selección de Portugal está lejos de terminar, pues Cristiano Ronaldo sentenció al actual entrenador Jorge Jesús con revelar la verdad a su tiempo y en dar las explicaciones que lo llevaron a abandonar la concentración del equipo.

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", inicia el mensaje del futbolista del Al-Nassr.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Las palabras de Jorge Jesus ante los medios, el ser banca ante Noruega y el no ser titular en el partido ante Dinamarca fueron lo que orilló a Cristiano Ronaldo a dar un paso al costado a mitad de la concentración de la UEFA Nations League.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado”, apuntó el delantero.

El entrenador de Portugal dijo en la conferencia de prensa previa al partido que no iba a poner de titular al Comandante, pero descartó que hubiera problemas entre ambos. Jorge Jesus ratificó su puesto como seleccionador al decir que él toma las decisiones, y que CR7 le comentó que acataría cualquier elección que él haga.

“Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, termina el mensaje de el exjugador del Manchester United.

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