¡Se va! Cristiano Ronaldo abandona a la Selección de Portugal; esto sabemos AL INSTANTE de su adiós

De último momento el astro Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal, después de las declaraciones del entrenador Jorge Jesus, quien dijo que él toma las desiciones en el equipo y sobre quien juega.

CR7 se quedó en la banca ante Noruega y se reporta que eso generó diferencias con el seleccionador Jorge Jesus, quien afirmó que no tuvo problemas con el capitán lusitano. Cristiano, de acuerdo con reportes, dejó a Portugal este miércoles.

🚨Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración con Portugal



📸 Así fue el momento de su salida del estadio pic.twitter.com/efcoAIF4Cz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 30, 2026

El Comandante se ausentó de un par de entrenamientos hasta que definitivamente dejó la concentración de su selección en Copenhague. El futbolista del Al-Nassr fue visto salir del Estadio Parken en una camioneta de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), acompañado por dos elementos del ente.

La crisis en el Equipo de las Cruces se intensifica, pues al momento en que El Bicho subió al vehículo de la FPF, sus compañeros estaban en el terreno de juego para realizar el entrenamiento.

Jorge Jesus dejó en la banca a Cristiano Ronaldo en el duelo ante Noruega y después realizó una serie de declaraciones que posiblemente fueron la causa de este rompimiento en la relación entre el director técnico de Portugal y el astro luso.

“Los medios básicamente me obligaron a hablar con Cristiano Ronaldo sobre una situación en la que no había ninguna situación en absoluto. Le dije a Cris: ‘Se está diciendo tanto sobre esto en Portugal que no entiendo qué está pasando.’ Pero no había nada que discutir”, dijo en conferencia de prensa.

Al finalizar el partido ante el equipo noruego, Cristiano Ronaldo salió visiblemente molesto por no tener participación en el cotejo y después se ausentó de los entrenamientos.

“Cristiano me dijo: ‘Estoy aquí para que tú decidas. Si quieres que juegue, jugaré. Si no quieres que juegue, no jugaré. Si quieres que esté en las gradas, iré a las gradas.’ Ya lo habíamos resuelto todo después de la cena. El problema ni siquiera era un problema”, añadió.

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