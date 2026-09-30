Checo Pérez prende alarmas en la F1 si no hay cambios pronto: “va a pasar algo malo”

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Checo Pérez, advierte que los motores de nueva generación de la Fórmula 1 (F1) son un riesgo por la diferencia de velocidad entre los coches y que “va a pasar algo malo” si no hay cambios pronto.

Los motores de los carros de F1 tienen nuevas unidades de potencias, con 47% de energía eléctrica, lo que genera una enorme diferencia de velocidad y que ya ha causado problemas. Checo estuvo a punto de tener un accidente en Bakú y dijo que el reglamento necesita tener cambios.

“(En el GP de Azerbaiyán) Estuve a punto de tener un choque tremendo con Liam Lawson cuando me defendía de él, porque la diferencia en el uso de la energía y potencia entre los motores es demasiado peligrosa. Y me temo que pronto va a pasar algo malo si no introducimos algunos cambios en el reglamento”, dijo tras la carrera en el Circuito callejero de Bakú.

Para 2027 se espera que la F1 incluya una reducción de la capacidad de potencia eléctrica del 47% al 42%. El tema ha sido ampliamente discutido por pilotos y expertos. Uno de los episodios más llamativos fue el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, quien en esa cita perdió el control de su carro tras evitar a Franco Colapinto, quien iba considerablemente más lento en la carrera.

“Por encima de todo, es una carrera en la que tenemos que analizar a fondo lo que está pasando con la gestión de la energía y las diferencias entre los motores”, dijo el volante tapatío tras la cita en la región del Cáucaso.

En medio de estas declaraciones, Checo Pérez y el resto de la categoría se preparan para correr el Gran Premio de Barein de F1, aunque es una parada rara, ya que se realiza en Malasia, en el Circuito de Sepang.

¿Por qué se corre el GP de Barein en Malasia?

La F1 tenía previsto correr originalmente en Barein en marzo, pero esa carrera y el Gran Premio de Arabia Saudita se cancelaron después de que Irán atacara a ambos países en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

La última vez que la F1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017, 12 de los 22 pilotos de la parrilla de este año aún no habían debutado en la F1. El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, acababa de cumplir 11 años.

Otro de los puntos centrales de este fin de semana son las fuertes lluvias. Durante la etapa anterior del Gran Premio de Malasia, de 1999 a 2017, la pista se hizo famosa por aguaceros repentinos que dieron lugar a carreras emocionantes y a algunos resultados inesperados.

Este fin de semana son posibles la lluvia e incluso tormentas eléctricas, lo que prepararía el escenario para lo que sería la primera carrera en mojado desde un importante cambio reglamentario para 2026. Desde entonces, lo más cerca que ha estado la F1 de eso fue el Gran Premio de Países Bajos, cuando la lluvia llegó justo cuando los pilotos terminaban la carrera sprint.

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