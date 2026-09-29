Fernando Alonso se mantiene en la F1 y correrá con Aston Martin en 2027

Luego de muchos meses de incertidumbre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 se definió. Se confirmó que el piloto español todavía no se retira del deporte y en 2027 correrá para la escudería Aston Martin en la máxima categoría del deporte motor.

“Me retiraré de la F1, pero no todavía no. Me siento rápido y motivado. Tengo gran pasión por la F1 y por el deporte. Me alegra seguir corriendo en la categoría más alta y en lo que es mi vida”, dijo el volante ibérico en un mensaje compartido por Aston Martin.

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

El anuncio de Fernando Alonso fue compartido por Aston Martin, que explicó que también se renovó a Lance Stroll, con lo que se mantiene la dupla para la siguiente campaña de la categoría reina del automovilismo.

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Nano, como se le apoda al bicampeón de la F1, firmó con la escudería británica en 2023 y desde entonces ha participado en 85 Grandes Premios, conseguido ocho podios y dos segundos puestos.

“He tenido una gran carrera, he viajado por todo el mundo, he corrido por más de 23 años, más de 400 Grandes Premios y he logrado más de lo que he soñado. Me tomó un poco de tiempo tomar mi decisión, pero ahora lo tengo claro”, dijo Alonso antes de decir que no se retira.

Aston Martin Aramco confirms Lance and Fernando will continue as the team's drivers in 2027.



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“Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas. Tengo muchas ganas de crear más recuerdos en la pista frente a nuestros apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea tan especial”, dijo Fernando Alonso en declaraciones para su equipo.

Del otro lado, Lance Stroll disputará su undécima temporada en la Fórmula 1 en 2027. El canadiense ha participado en más de 200 carreras, con tres podios.

“Como la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1, seguirán aportando a Aston Martin Aramco un valioso conocimiento de competición y una profunda visión técnica a medida que el equipo continúa su trabajo durante la temporada 2026 y más allá. El renovado compromiso de ambos pilotos demuestra su gran motivación y su inquebrantable confianza en el potencial del equipo y sus socios técnicos”, dijo Aston Martin en un comunicado.

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