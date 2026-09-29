Aaron Judge es baja para los Yankees en la ronda de comodines de las Grandes Ligas

El lesionado capitán de los Yankees, Aaron Judge, quedó fuera del roster de Nueva York para la serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, que comienza la noche del martes.

Giancarlo Stanton, fuera desde el 24 de abril por distensiones en los músculos de la pantorrilla de ambas piernas, fue incluido. También lo fue el jardinero central Trent Grisham.

Aaron Judge is NOT on the Yankees Wild Card roster, per @JackCurryYES pic.twitter.com/rtUTiO2ukA — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 29, 2026

Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, realizó una práctica de bateo en vivo en el terreno el lunes, un día antes del primer juego de la serie, en un intento por convencer al mánager Aaron Boone y al cuerpo médico. Recibió dos bases por bolas, conectó un batazo de regreso al montículo y se ponchó mirando en el tercer strike ante sus compañeros Ryan Weathers y Elmer Rodríguez.

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Nombrado tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el toletero de 34 años recibió una inyección de plasma baja en plaquetas el 21 de septiembre. Estuvo fuera por una costilla fracturada del 31 de mayo al 8 de septiembre y disputó apenas siete juegos antes de la lesión más reciente.

Judge estuvo limitado a 66 juegos esta temporada. Bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluidos .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

Aaron Judge hits a batting practice homer: pic.twitter.com/TcaPgCOGIQ — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) September 28, 2026

Stanton comenzó la temporada con un promedio de bateo de .256, tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos. El exMVP de la Liga Nacional, de 36 años, adquirido tras ganar el MVP de la Liga Nacional en 2017, conectó 38 jonrones y remolcó 100 carreras en su primera temporada con Nueva York en 2018, pero desde entonces se ha perdido 500 de 1.194 juegos (41,9%).

Grisham había estado fuera de acción desde que se distendió el tendón de la corva derecho el 4 de septiembre. Fue uno de los 15 jugadores de posición de Nueva York.

Medias Rojas de Boston

El zurdo Garrett Crochet, quien ganó el juego inaugural de la serie de comodines de la temporada pasada contra los Yankees al permitir una carrera y cuatro hits en 7 2/3 entradas, estará disponible en el bullpen. El dos veces All-Star no ha lanzado desde el 25 de abril debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

“Ha trabajado muy duro para recuperar la fuerza como debe ser, pero aún vamos a evaluarlo a diario para ver cómo está”, dijo el mánager Chad Tracy.

Filis de Filadelfia

El segunda base venezolano Luis Arráez, tres veces campeón de bateo, no estará disponible con Atlanta para la serie después de torcerse el tobillo izquierdo el jueves pasado.

El zurdo Brooks Raley, que fue adquirido al igual que Arráez antes de la fecha límite de cambios, también quedó fuera.

El derecho Jonathan Bowlan y el infielder Otto Kemp fueron incluidos, ya que los Filis optaron por 14 jugadores de posición. Filadelfia no incluyó a ningún jugador que adquirió en la fecha límite de cambios.

Bravos de Atlanta

Los infielders Rowdy Tellez y Luke Williams fueron incluidos en el roster por Atlanta, que tiene 15 jugadores de posición.

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